El Comité de Vaga de Bombers Forestals ratifica la petició de convocatòria de vaga indefinida des de setembre

Segons han informat els sindicats en un comunicat, "després de diversos mesos amb negociacions estèrils, sense propostes per part de SGISE per a donar estabilitat laboral a més 250 treballadors" i set dies de vaga parcial, "no han sigut suficients per falta de voluntat administrativa, per a abordar el problema que venim arrossegant des de fa més de dos anys" malgrat que la societat "va ser creada per a donar solució".

Per tant, el Comité de Vaga "ha decidit endurir les accions amb la intenció de trobar i forçar una solució política perquè no perillen els llocs de treball i poder garantir l'estabilitat laboral". "Els que estan es queden", avisen.