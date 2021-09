Sanitat avança en la reversió de Torrevieja amb la publicació de la borsa d'ocupació de l'àrea de salut

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat els llistats definitius de la borsa d'ocupació (edició 18) del Departament de Salut de Torrevieja (Alacant), que suposa la seua incorporació a l'àmbit de gestió pública de la Generalitat Valenciana i avançar en l'itinerari per a la reversió de la concessió, que expira el 15 d'octubre.

La inclusió del Departament de Salut de Torrevieja de Salut suposa que la contractació del personal necessari en aquesta àrea "es realitzarà aplicant les disposicions contingudes en l'article 9 de la Llei 55/2003 de 16 de desembre de l'Estatut Marc de Personal Estatutari dels Serveis de Salut, i l'Ordre 4/2019 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula el procediment de selecció de personal temporal per a la cobertura de places estatutàries gestionades per la Conselleria amb competències en matèria de sanitat".

D'aquesta manera, segons ha informat la Generallitat en un comunicat, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública "continua fent passos amb planificació, transparència i diàleg en l'itinerari dissenyat per a assumir amb plena seguretat jurídica la gestió directa del Departament de Salut de Torrevieja", una vegada finalitze el contracte de concessió, que expira el pròxim 15 d'octubre i "garantir d'aquesta manera la normalitat en la prestació sanitària de la població del departament".

Les llistes, que entren en vigor aquest divendres, es poden consultar en la web de la Conselleria de Sanitat. En aquesta convocatòria, s'han valorat els serveis prestats en institucions sanitàries públiques, hospitals militars, institucions penitenciàries, institucions públiques de caràcter sociosanitari de la Generalitat, entitats concertades que atenen pacients de la sanitat pública de la Generalitat i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

També s'ha puntuat el coneixement del valencià d'acord amb les exigències de les titulacions del Marc Comú Europeu, i s'ha afegit una "valoració específica” per a les persones candidates amb diversitat funcional.

D'altra banda, els períodes de temps treballats en el Sistema Valencià de Salut en l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de COVID 19 s'han valorat com de "difícil cobertura" (0,6 punts per mes).