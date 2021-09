Fue a finales de agosto cuando Adara, cansada de que hablaran de ella, estalló contra la plataforma de vídeos Mtmad y la califico de "basura" y una "auténtica mierda", motivo por el que lo abandonó. Sin embargo, ahora Marta Peñate ha querido utilizar su propio canal para responderle y desvelar su versión sobre el portal.

"Llevo sin salir en la televisión un año y pico. No entiendo por qué hay personas con esa maldad que siguen hablando de mí en el canal ese de mierda de Mtmad", criticó la ganadora de GH VIP 7.

Pero Marta, exparticipante de La isla de las tentaciones 2, ha usado su cuenta de Mtmad para desmentir algunas de las afirmaciones de la madrileña y defender la plataforma.

"Ahora es influencer y tiene muchísimos seguidores. Entiendo que el camino que está siguiendo no es el de cargar contra nadie", ha sostenido. "Prefiere mantenerse al margen, sin criticar o sin entrar en disputas que no le vienen bien, pero ella sí que se ha metido con la gente y ha hablado de ella".

"Yo trabajo en Mtmad y ellos te proponen... y tú puedes decir que no perfectamente. Eso lo aseguro yo", ha explicado. "Ella ha estado en Mtmad y sabe perfectamente de qué va esto. Mtmad no te obliga a cargar contra nadie. Hay que tirar de lo que vende y Adara vende, porque tiene muchas fans, sobre todo, en Twitter".

"Lo que más me ha dolido es cuando dice que 'es asqueroso cómo algunas personas buscan guerra para ganar unos miserables euros'", ha continuado. "¿Tú sabes que hay gente que se tiene que levantar a las 8 de la mañana y trabajar sus 8 horas diarias? Ya quisieran muchos tener estos 'miserables euros'. Agradezco tener la vida que tengo porque no tengo que trabajar 8 horas diarias y las responsabilidades son mucho menores. Así que me cabrea cuando escucho eso".