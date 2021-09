Falles.- La Policia Local de València trasllada un furgó al centre per a atendre possibles víctimes d'agressions sexuals

El furgó s'ha situat en la confluència dels carrers Xátiva i Marqués de Sotelo, dins de l'operatiu impulsat per la Policia Local per a atendre a víctimes d'agressions sexuals durant aquests dies. Aquest operatiu comptarà amb agents especialitzats de la Policia Local de València i amb la col·laboració de personal de diferents col·lectius i entitats.

"Hem de previndre, posar tots els mitjans per a evitar l'assetjament i les agressions sexuals, però també saber com hem d'actuar per a protegir i cuidar a les víctimes", ha assegurat l'edil de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

La Policia Local de València va inaugurar aquest dijous a la vesprada el seu dispositiu contra l'assetjament i les agressions sexuals amb la instal·lació d'aquest punt d'atenció GAMMA, el grup especialitzat d'aquest cos municipal de seguretat en l'atenció de casos de violència de gènere, assetjament, abusos o agressions sexuals.

Es tracta d'un furgó policial on agents especialitzats realitzaran primeres atencions i derivacions a les administracions i institucions corresponents. Així mateix, qui ho precise podrà rebre informació i assessorament.

"Hem de procurar per tots els mitjans que les dones se senten segures als carrers, a les festes. És inadmissible que una festa o a la tornada al seu domicili a la nit puga convertir-se en una amenaça per a una dona, en una situació de desprotecció, en una situació on siga més vulnerable i estiga més exposada davant agressors", ha afegit Cano.

L'edil ha precisat que el furgó policial tindrà horari d'atenció entre les 19.00 i les 2.00 hores cada dia. A més, el dispositiu policial comptarà també amb un vehicle de suport amb dos agents de GAMMA que podran desplaçar-se a qualsevol lloc de la ciutat davant un delicte d'assetjament o agressió sexual.

"TOTS I TOTES IMPLICATS"

Es comptarà amb la col·laboració de taxistes a través de l'Associació Gremial del Taxi o Radio Taxi, de les federacions de veïns i hoteleria, de la Junta Central Fallera i de la Unió de Consumidors, així com del Servici d'Igualtat de l'Ajuntament de València.

Aarón Cano ha considerat "fonamental que tots i totes estiguem implicats a acabar amb la por de la dona als carrers". "Ni podem, ni anem a permetre-ho", ha assegurat el responsable de l'Àrea de Protecció Ciutadana.