Cvirus.-El Distrito Sanitario Sevilla supera el millón de vacunas administradas contra el Covid

Estos datos ponen de manifiesto la ingente labor realizada por los profesionales sanitarios y la complejidad de la organización de la campaña de vacunación, informa la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, el pasado 11 de junio fue el día que más vacunas se administraron, con un total de 13.841 dosis en los cinco puntos de vacunación habilitados por el Distrito Sanitario Sevilla. Actualmente estos puntos se encuentran ubicados: en la Facultad de Matemáticas -situada en la Avenida de Reina Mercedes-, en el Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir, ubicado en la barriada de la Candelaria -en la avenida San Juan de la Cruz-, en la Facultad de Derecho, en la calle Enramadilla; en elEstadio de la Cartuja y en la propia sede del Distrito Sanitario, en la avenida de Jerez.

A este puntos pueden acudir todas las personas mayores de 12 años con sucorrespondiente cita. Igualmente, pueden acudir a estos puntos de vacunación las personas de entre 12 y 65 años contagiadas por Covid-19 hace más de cuatro semanas y que se encuentren bien. Para las personas mayores de 65 años que han pasado Covid y no están vacunadas aún, no hay cambios, es decir, no es necesario esperar un intervalo de tiempo, y pueden vacunarse una vez se encuentren bien y sin aislamiento.

PETICIÓN DE CITA

La petición de cita puede realizarse directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ ('