Llega septiembre y, como hemos sido precavidos, vemos que se acerca el día de la vuelta al colegio con tranquilidad. No en vano, en junio ya nos ocupamos de que encargar los libros de texto y contar con el babero, uniforme y /o chándal adecuado para los pequeños de la casa. Sin embargo, hay algo que no nos deja dormir. ¿Tenemos todo listo? ¿Todo? ¡No!

¿Has marcado los libros? ¿Los has forrado? ¿Has marcado la ropa? ¿Los zapatos? ¿Tienes los lapiceros que piden? ¿Y las tijeras de infantil? ¿Sabes cómo poner el nombre en unos calcetines? ¿Tienes el pack de toallitas que pidieron? Si has respondido que no a una (o varias de estas preguntas) No desesperes, hemos buscado las soluciones más económicas para que puedas tenerlo todo listo a tres días de empezar el curso.

Los libros

Un clásico. Cuando eres pequeño y llegas a casa de vacaciones tu cuarto huele a tinta, a libro nuevo y a esa mezcla de plástico, tan parecido al de los hinchables que compraste en junio, pero que es el forro de los libros. Tienes el clásico forro adhesivo, con el que debías tener cuidado para no pegarlo donde no debías.

Forro adhesivo Amazon

O, si no soportas que se queden burbujas al forrar, el no adhesivo (10x 40 centímetros).

Forro sin adhesivo Amazon

En cuanto a marcar los libros, te recomendamos elegir un sello personalizado que ayudará a que el niño empiece a trabajar con el material escolar con ilusión marcando él mismo sus libros aunque todavía no sepa escribir.

Sello marcador personalizado para niños Amazon

O las pegatinas personalizadas, también son una buena opción para hacer al niño partícipe de este momento de organización para empezar el cole. Con la ventaja, además, de que te sirven para marcar no solo los libros, sino todo el material escolar. En este pack, salen 50 etiquetas por 7,99 euros.

Pegatinas personalizadas para marcar el material escolar Amazon

Material práctico

Ya solo quedan los temas más prácticos. Si tu peque empieza infantil, te conviene coger este pack de toallitas de Dodot en oferta para ir llevando uno cada vez que se acabe. Además, este producto te ahorrará sustos de reacciones alérgicas ya que es un 99% agua, sin olores ni añadidos, para una limpieza suave. Se trata del modelo de toallita más vendido de Amazon.

El 'pack' de toallitas, de Dodot. Amazon

Pañuelos, en este formato, más cómodo para que el propio niño pueda sacar de uno en uno los que vaya necesitando.

Pack de pañuelos Kleenex con envoltorio ecológico Amazon

Para marcar la ropa este año y no perder tiempo sellando, lo mejor son estas tiras que se pegan con termosellado. De hecho, no es necesario ni que saques la plancha, con unas pinzas de planchar el pelo, puedes adherir estas etiquetas a la ropa.

Etiquetas termoadhesivas personalizadas para ropa Amazon

Y aunque ya la tengas marcada, si no quieres que abrigos y chaquetas terminen pisoteados por el suelo, te ofrecemos está cómoda y sencilla solución: cintas personalizadas. Sin planchar ni coser, tienes una forma sencilla de que evitar que tu hijo se deje su abrigo olvidado en el suelo.

Cintas personalizadas para colgar la ropa Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.