Convent Jerusalem fa doblet i guanya el primer premi d'Especial 2020 amb el seu monument ‘Desemmascarats’

La Falla Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal ha fet doblet i s'ha alçat també amb el primer premi de la Secció Especial de les Falles 2020 amb el seu monument 'Desemmascarats', dels artistes Pere Baenas García i Carlos Corredera Serra, després d'aconseguir també l'or en Infantil.

El podi enguany el completen la falla de la Plaça del Pilar, de l'artista Paco Torres Josa, que ha quedat segona, i Exposició-Misser Mascó, David Sánchez Llongo, que ha aconseguit la tercera posició.

A continuació, el quatre premi se l'ha emportat la Falla Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana, seguit d’Almirant Cadarso-Comte d'Altea (5é), Na Jordana (6é) Regne de València-Duc de Calàbria (7é) Sueca-Literat Azorín (8é) i Cuba-Literat Azorín (9é).

A més els tres primers guardons dels premis d'Enginy i Gracia de 2020 han sigut per a Almirall Cadarso - Comte d'Altea, el segon per a Regne de València-Duc de Calàbria i el tercer per a la Falla Plaça de Pilar.

El regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, abans de la lectura dels premis, va llançar un missatge d'ànim a totes les comissions que han patit els efectes de les fortes pluges que van descarregar el dimecres a València i va lloar els esforços que han realitzat en la plantà. Així mateix, va demanar a totes les Falles que es mantinga la precaució en tots els actes que es realitzen perquè va recalcat que estem en pandèmia.

Premis Caliu i Innovadors

Per part seua, en aquesta edició, els premis Caliu, que atorga el consistori, també es van entregar en la secció infantil. El primer premi ha sigut per a Borrull-Socors, el segon per a Lo Rat Penat i el tercer per a Pintor Stolz-Burgos.

Respecte als premis a la innovació, el primer premi ha recaigut a Lepant-Guillem de Castro, el segon a Castielfabib-Marqués de Sant Joan i el tercer en Tarongers-Universitat Politècnica.