Les falles resisteixen i encaren els dies previs a la cremà

Les comissions falleres de València i de poblacions pròximes que han patit danys en els seus monuments a conseqüència de les tempestes registrades despús-ahir han plantat cara a la pluja i s'han reposat de les destrosses amb la vista posada en els dies d'actes fallers que queden per davant fins diumenge que ve, quan conclouran les celebracions amb la tradicional cremà. Encara que, això sí, un 5 de setembre i no un 19 de març, a causa del canvi en el calendari per la pandèmia de la Covid.

Les precipitacions van coincidir amb la plantà de les falles grans. Els desperfectes provocats per les tempestes van ser de diversa consideració i van des de la caiguda de monuments com l'infantil de la comissió Enginyer Manuel Maese, en el barri de la Malva-rosa de València, fins a l'enfonsament del gran de la falla El Charco de Catarroja (València). Aquest últim incident es va saldar amb un ferit, un home que va quedar atrapat davall del monument en caure.

En altres casos, la pluja i el vent van ocasionar la caiguda de rematades, parts centrals o elements de les falles, com va succeir en les de les comissions Na Jordana, General Pando-Serrano Flores o en la Falla Ferroviària Bailèn de València. Així mateix, la tempesta va danyar la figura central de la falla municipal, la anomenada meditadora.

En aquest cas, va patir un gran descantell en el mentó de la figura, així com el trencament d'un altre ninot d'aquest conjunt, un policia camuflat del qual van caure una mà i un test. Un dels seus artistes fallers, José Ramón Espuig, va explicar que ahir al matí s'havien reparat els danys registrats en la part inferior de la falla, però no els de les parts superiors. «Seria començar demà o passat, quan s'asseque, i veiem que no [és viable]», va assenyalar l'artista. Així, va afirmar que «per temps no s'ha pogut» i va dir que s'ha considerat «convenient deixar-ho».

Una altra comissió que ha vist perjudicats els seus monuments per la pluja ha sigut l’Antiga de Campanar, on la imatge d'un gran polp va perdre part del seu recobriment i de la pintura rosa que el cobria, a més de pintura en una altra figura. Igualment, es poden observar danys en el monument gran de la Sueca-Literat Azorín, amb descantells en diferents peces de la seua part central.

El regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, va justificar l'eixida del jurat que valora els premis malgrat les pluges, ja que moltes comissions han fet un «esforç extra» amb el muntatge i, segons va indicar, se li ha demanat «benevolència» amb els monuments.

«El jurat ha eixit a l'hora que havia d'eixir», va dir l'edil, qui va explicar la decisió: «Ens hem despertat amb moltes falles plantades i amb un esforç extra fet en moltes comissions per a plantar les falles; hem valorat les que havien patit els desperfectes més grans i hem vist que el millor era seguir cap avant».

Tant el president de la Generalitat, Ximo Puig, com l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, van visitar falles danyades pel temporal de pluja i vent per a animar als membres de les comissions i mostrar-los el suport institucional davant l'adversitat a pocs dies de la cremà.

Doblet per a Convent amb el primer premi

La falla de la comissió Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal es va alçar ahir amb el primer premi de la secció Especial, la qual cosa suposa un doblet, ja que un dia abans va aconseguir el mateix lloc amb el seu monument infantil. La creació és obra dels artistes fallers Pere Baenas i Carlos Corredera. El segon premi va ser per a la falla de la plaça del Pilar i el tercer per a Exposició-Misser Mascó.