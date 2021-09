Canarias aprueba el 'decreto covid' y solicitará vacunación o pruebas diagnósticas por sectores laborales

Así lo ha apuntado en rueda de prensa el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, quien ha señalado que habrá que certificar vacunación completa o una "prueba alternativa" para el ejercicio de la actividad laboral con el fin de "dar mayor seguridad" ahora que el 70% de la población canaria está vacunada.

Esta regulación, incluida en el artículo 14 del decreto, da pie a las autoridades sanitarias a fijar a qué ámbitos laborales se les puede solicitar tanto la vacunación completa como las pruebas diagnósticas negativas, pero aún está por desarrollar, precisan fuentes del Gobierno.

Torres ha apuntado que muchas partes del decreto se inspiran en lo aprobado en País Vasco o Aragón y ha adelantado que el texto se publicará el lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y se remitirá al Parlamento de Canarias para ser tramitado como proyecto de ley.

El presidente no ha precisado qué sectores profesionales son los afectados pero ha puesto a modo de ejemplo que "no tiene sentido" que haya profesores que no quieran vacunarse, aunque "es legítimo", y tengan que dar clases a niños y jóvenes, la mayor parte de ellos vacunados.

Ha comentado que el Gobierno ha ido "al máximo" de lo que permiten las leyes y "no es un subterfugio" ni una forma de "ir contra ningún tribunal", al contrario, se trata aglutinar los más de veinte acuerdos del último año en un único documento que es "flexible" y se puede modificar si la pandemia mejora o empeora.

Con casi 30 artículos y cerca de 80 folios, el documento establece por ley el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad o los aforos y mantiene la limitación de personas por niveles de alerta en línea con lo que ha ratificado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

MANTIENEN LAS LIMITACIONES DE PERSONAS

Así, Torres ha detallado que las islas que estén en nivel 1 podrán abrir los establecimientos un 100% en el exterior y un 75% en el interior, con 10 personas como máximo y cierre a las 03.00 horas; en nivel 2, 75% en exteriores y 50% en interior, con seis personas por mesa y cierre a las 02.00 horas; en nivel 3, 75% exterior y 40% interior, con cuatro personas por mesa y cierre a las 01.00 horas y en nivel 4, aforo del 75% en exterior, 25% en el interior, mesa con 4 comensales y cierre a las 01.00 horas.

Ha apuntado también que "el ocio nocturno queda abierto" en Canarias, algo que se permite dado el "alto grado de vacunación" en las islas, y para las islas que estén en nivel 4 de alerta epidemiológica, en caso de viaje de salida de solicitará el certificado de vacunación o una prueba diagnóstica negativa.