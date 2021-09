El rechazo del Gobierno a dejar en manos de los jueces la composición del CGPJ divide a las asociaciones judiciales

El rechazo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a que sean los jueces y no las cámaras legislativas quienes elijan la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su órgano de Gobierno, ha provocado que el PP pida su dimisión y ha dividido a las asociaciones de jueces. Todas ellas están de acuerdo en que la interinidad del órgano de gobierno de los jueces debe solucionarse de forma inmediata, pero difieren en la forma de afrontarlo: las tres mayoritarias piden que sean los propios jueces quienes elijan al menos a la mitad del Consejo, mientras que la progresista Jueces y Juezas para la Democracia insiste en que primero ha de renovarse y luego, en todo caso, reformar el sistema de elección.

Esta última postura es la más cercana a la de Bolaños, que en una entrevista con la Cadena Ser ha argumentado este jueves que "en un estado de derecho, en una democracia, ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos pueden elegir a los políticos". "A todos nos eligen los ciudadanos", ha asegurado. Estas palabras han soliviantado a las tres asociaciones mayoritarias de jueces: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFC) y Foro Judicial Independiente. Todas ellas, que representan a más de 2.500 magistrados, pidieron este miércoles una reunión con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, para trasladarle su petición.

"Lo manifestado por el ministro es grave y triste", sentencia María Jesús Barco, portavoz de la APM. En declaraciones a 20Minutos, puntualiza que los jueces "no quieren elegir a los jueces", sino que quieren que se "cumpla" la separación de poderes "como exige Europa" y que se vuelva al modelo anterior a la reforma socialista del año 85. Es decir, que los magistrados sean quienes seleccionen a la mayoría de los miembros del órgano. Barco recuerda que esa ley fue avalada por el Constitucional, pero puntualiza que el Alto Tribunal ya advirtió de que la política "tenía que estar separada de la elección de los jueces", lo que asegura que "no se ha cumplido".

A los mensajes lanzados por Europa también se refieren otras dos asociaciones: la AJFV y Foro Judicial Independiente. En un comunicado, la primera de ellas ha tildado las declaraciones de Bolaños de "alarmantes e irresponsables", aunque culpa por igual al PSOE y al PP de la no despolitización del órgano. "El PP antes, el PSOE ahora y ambos durante casi cuatro décadas han provocado que España tenga el CGPJ más partidista y politizado de toda la UE junto a Polonia”, opina el portavoz nacional de AJFV, Jorge Fernández Vaquero.

Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente, sigue la línea de sus compañeros y acusa al ministro de "una enorme ignorancia" por sus palabras. "Lo democrático no es que un poder controle a otro, sino que los gobernados elijan a sus gobernantes y, por lo tanto, que los jueces elijan a su órgano de gobierno", remacha.

Frente a las tres agrupaciones se sitúa Jueces y Juezas por la Democracia, que plantea como prioridad renovar el CGPJ. "La legalidad vigente", dice Fernando de la Fuente, su portavoz, "ha de cumplirse sin demora". En este sentido, no evita hablar de la posibilidad de que "más adelante" se "estudie" un sistema "que permita que con la elección de los jueces queden representadas todas las sensibilidades". Eso sí, advierte también del "riesgo" que podría conllevar "una elección puramente corporativa".

Para presionar por la renovación, su asociación ha lanzado una campaña de recogida de firmas con vista al lunes, cuando el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, inaugurará el año judicial. En su intervención se da por hecho que se referirá a la situación de interinidad del Consejo. Al acto acudirá también Dolores Delgado, fiscal general del Estado.

Un funcionamiento vigente desde 1985

El funcionamiento actual para la renovación fue introducido por el PSOE de Felipe González en 1985 y desde entonces se ha procedido de esa manera: los vocales del CGPJ son elegidos por tres quintas partes de las cámaras legislativas. Bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero hubo un período de interinidad al no haber acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas del país, pero nunca el CGPJ había estado tanto tiempo en funciones.

La última renovación se acometió en 2013. De los veinte vocales, el PP propuso a diez, el PSOE, a siete; e IU, CiU y PNV a uno cada uno. Eligieron como presidente a Carlos Lesmes, de corte conservador. Entonces, el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, incumplió la promesa electoral del PP de devolver a los jueces la potestad de elegir a sus representantes. Esa promesa la hizo suya el líder del PP, Pablo Casado, que ahora rechaza el pacto con el PSOE por ese motivo.

Casado pide la dimisión de Bolaños

Las declaraciones de Bolaños también han provocado que el PP pida por primera vez su dimisión, cuando lleva menos de dos meses al frente de Presidencia. Y es que el ministro también ha acusado al PP de "no cumplir la ley" porque no "le gusta". Además, ha insistido en la idea de que "en plena recuperación, en una democracia plena, no podemos tener un poder bloqueado".

"Un totalitarismo inadmisible", ha reprochado rápidamente Casado en su cuenta de Twitter. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha afirmado que el Gobierno "se ha quitado la careta" y ha advertido de que los populares no se van a "mover" en este asunto. “Nos debemos a los españoles y no nos vamos a mover de la defensa de la independencia judicial, como ha hecho Pablo Casado, tendiendo la mano para la negociación”, ha dicho.