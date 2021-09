Moragas: “Con las vacunas de segunda generación intranasales, se logrará la inmunidad esterilizante contra la Covid”

El vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, Fernando Moraga, ha asegurado que para lograr una inmunidad esterilizante frente a la covid-19, “habrá que esperar a las vacunas de segunda generación” y ha puesto como ejemplo el fármaco intranasal que está siendo desarrollado por el CSIC.

Moraga se ha expresado así, en una rueda de prensa que ha compartido con el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amós García Roja y Raúl Ortiz de Lejarazu, quien dirige el curso "VII Encuentro de actualización y nuevas aproximaciones en vacunas: Vacunas y Covid-19, la convivencia necesaria" que se imparte en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Ha destacado que las vacunas actuales, de primera generación, han demostrado ser “excelentes vacunas para prevenir la enfermedad grave, hospitalización y muerte” pero, apunta, “no son tan buenas para prevenir la infección.”

Por su parte, el director del curso ha afirmado que la labor de las vacunas de primera generación se enmarca en un escenario “pandémico agudo”, donde la prioridad es la inoculación “pronto, rápido y en todos los sitios”. “Lo que necesitamos es taponar al enfermo, la mayor cantidad de algodón y presión suficiente para que no se desangre”, ha comparado.

Esta falta de prevención hace que en opinión de Moraga, “la meta sea vacunar al 95% de la población” con los fármacos actuales, para asegurarse que la población está protegida frente a la enfermedad grave.

“Cuando aparezcan las vacunas de segunda generación intranasales, que se aplican por el mismo lado que entra el virus, se logrará la inmunidad esterilizante”, ha añadido.

Además, Lejarazu ha considerado que tras este escenario, nos enfrentaremos a un momento de “post pandemia precoz” en el que se tendrán que especificar los calendarios de vacunación en función de las características de las personas, si son mayores o no, si han pasado la enfermedad o embarazadas.

Por su parte, Amós García Rojas ha aludido a la evaluación de la Agencia Europea del Medicamento, que ha recomendado una tercera dosis para la población inmunodeprimida, ya que “la evidencia científica muestra que actualmente la protección no es lo suficientemente robusta en estos colectivos”, ha afirmado.

Una evidencia que, asegura, todavía no existe para demostrar que se necesite esta tercera dosis en colectivos no inmunodeprimidos. En estos momentos no existe ese conocimiento”, por lo que ha valorado que a día de hoy “no es necesaria”.

En este sentido, ha afirmado que la EMA está recibiendo trabajos por parte de las empresas de vacunas de ARN mensajero sobre “los perfiles de inmunogénesis” para valorar y estudiar esta problemática.

En cualquier caso, el doctor descarta que haya ningún tipo de problema con el hecho de combinar vacunas, en relación a aquellas personas que hayan recibido la pauta completa de AstraZeneca y puedan recibir terceras dosis de una vacuna de ARN mensajero.

“Las pautas están garantizadas e incluso pueden tener prestaciones superiores”, ha afirmado García Rojas. “De hecho en su momento se recomendó la segunda con ARN mensajero”, añade.