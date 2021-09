Falles.- L'Ajuntament de València revisa que les estructures de les Falles estan en "perfecte estat" per a la 'Cremà'

En tot cas, al seu juí i després del viscut aquesta nit, els artistes fallers són, en realitat, "arquitectes fallers", i ha subratllat que les Falles "han resistit molt bé", amb solament "algun problema de pintura que és impossible d'evitar amb la quantitat de pluja caiguda", però sense patir afeccions a l'estructura dels monuments que suposen risc per a la població.

L'edil ha valorat el funcionament de les infraestructures de la ciutat en el temporal, on només s'ha registrat una trentena d'incidències, amb bona resposta també dels servicis d'emergències. Tot açò, ha defès, després de la inversió realitzada per l'equip de govern en infraestructures per a facilitar el drenatge.

Cano ha lloat també el comportament general de la ciutadania -des del 31 d'agost i eliminant la nit d'aquest dijous donada la situació meteorològica-. Així, segons ha dit, en el dia el comportament és "magnífic", amb la gent caminant àmpliament pel carrer, amb mascareta i complint les normes.

Així mateix, ha destacat que en les falles i carpes també es compleixen "perfectament les normes covid" i algunes reben visites contínues de la Policia Local, no en la cerca de sancions sinó per a "ajudar" i evitar situacions conflictives. "La Policia Local és un element d'ajuda per a les comissions i ho estan fent molt bé", ha indicat.

D'altra banda, ha criticat les acusacions de falta d'agents per part de grups com el PP. "És irritant", ha lamentat ja que els acusa de crear el problema, i donar-li després la volta per a retraure-li-ho al PSPV.

Ara, i a malgrat que estan restringits per la Llei Montoro, ha subratllat que estan concloent una convocatòria de 234 places en plena pandèmia. I ha enlletgit al PP que estan solucionant el problema creat i el "llegat de Rita Barberá", així que els ha demanat "humilitat per a reconéixer les coses que estan ben fetes" perquè aquest ha sigut l'oposició "més ràpida de la història de la Policia Local".