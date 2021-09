Falles.- Administracions i Arquebisbat lloen la sensibilitat de les falles per a "trencar murs" en la salut mental

Així ho han manifestat durant la seua visita a la falla Santa María Micaela - Martín l'Humà de València, que ha plantat un monument solidari de la Fundació Mare de Déu dels Innocents i Desamparats (MAIDES), amb el lema 'Trencar el mur de MAIDES', i que ha sigut realitzada per fallers i usuaris de l'entitat, dedicada a l'atenció integral de persones amb malaltia mental crònica i en situació de pobresa i exclusió social.

L'arquebisbe de la ciutat, Antonio Cañizares, ha felicitat la iniciativa per a "trencar murs i que totes les persones puguen formar part de "la mateixa casa, una casa comuna, una llar per a tots".

Per la seua banda, la vicepresidenta del Consell ha destacat la importància que "espais com les Falles puguen servir per a sensibilitzar sobre la realitat de les persones amb problemes de salut mental i per a avançar en el trencament dels estigmes que existeix en la societat sobre aquesta realitat".

Oltra ha expressat la seua satisfacció per poder visitar aquesta falla, ja que suposa "posar-li cara al treball tan important que fa una fundació amb persones que té problemes de salut mental", i que els obri un camí "cap a la vida independent i cap a la inclusió".

En aquest sentit, ha incidit en la importància de projectes com aquest que suposen un tractament comunitari per a les persones amb problemes de salut mental, i que els dóna l'oportunitat de "compartir amb la resta de la societat una vida independent".

"En aquests treballs ells expressen a través de la pintura les seues emocions, però també les seues esperances", ha assenyalat la vicepresidenta. Així mateix ha volgut posar en valor el treball realitzat pels professionals de la Fundació MAIDE que permeten que en dies com hui les persones usuàries "es puguen sentir protagonistes, juntament amb l'artista faller, al que hem agrair la integració de tot aquest treball artístic".

Oltra ha subratllat la importància que puguen veure la seua obra i ha ressaltat l'oportunitat que ofereix per a sensibilitzar, perquè la salut mental "segueix sent un gran estigma per a les persones que pateixen un trastorn mental greu o una malaltia mental greu quan amb treballs d'inclusió com aquest poden estar perfectament en una societat que ha de llevar-se prejuís".

En la mateixa línia, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat "el compromís social de les falles" amb iniciatives com aquest "amb l'objectiu de trencar els murs que pateixen les persones amb malalties mentals".

Ribó ha indicat "que aquestes persones han d'estar en el centre de les polítiques públiques" i ha fet una crida "perquè les reivindicacions d'aquest col·lectiu arriben a la ciutadania en les mateixes garanties amb que ho farien unes altres".

A més, el primer edil ha ressaltat que aquesta falla solidària "mostra la col·laboració entre l'església i les institucions laiques, com per exemple l'Ajuntament".