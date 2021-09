Vuelve el Festival d'Altres Cinemes para acercar las realidades africanas a la ciudadanía

Según la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, el festival busca conocer más de cerca las realidades africanas y "hacerlo sin paternalismos ni prejuicios".

La Conselleria ha explicado que la programación se ha diseñado sobre tres ejes "que demuestran hasta qué punto la población africana y europea están entrelazadas": el activismo y las resistencias; el cambio climático, y los cuidados, la salud y el amor. Las proyecciones irán acompañadas de mesas redondas paralelas para profundizar en las temáticas.

Nueve películas de siete países africanos conforman la programación que este año no se limita a Palma, ya que habrá actividades en lugares emblemáticos de Menorca y Ibiza.

Las actividades arrancarán este próximo sábado en el Far de Cavalleria des Mercadal, con la proyección de la película 'I Am Not a Witch' (Zambia/Reino Unido, 2018), de la directora Rungano Nyon, un relato sobre la brujería. La misma obra se proyectará el 11 de septiembre en el Museu Monogràfic Puig des Molins de Ibiza.

El resto de la programación incluirá cortometrajes como 'Zombies' (RDC/Bélgica, 2019) de Baloji, 'Machini' (RDC, 2019) de Frank Mukunday y Tétshim, 'Bablinga' (Burkina Faso, 2019) de Fabien Dao o 'Al-Sit' (Sudán, 2020) de Suzannah Mirghani, y una de las películas documentales más aplaudidas de los últimos años como 'Softie' (Kènia, 2020) de Sam Soko.

El festival también reserva un espacio para filmes como 'Hyenes' (Senegal, 1992) de Djibril Diop Mambéty, pero también para ficciones como la historia de superación que transmite 'Supa Modo' (Kènia/Alemania, 2018) de Likarion Wainaina o la inmersión en el mundo penitenciario que es 'Night of the Kings' (Costa de Marfil, 2020) de Philippe Lacôte.

En esta edición, el FAC apuesta por las proyecciones al aire libre en Menorca y Ibiza y la clausura del festival en Palma, con la colaboración de Cine Rodat. Todas las actividades son de entrada libre, pero se tendrán que reservar las entradas a través de la web