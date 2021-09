UP pide a la Junta ejecutar un plan de empleo propio en el último trimestre del año

"Lamentablemente no se mantendrán a partir de este mes de septiembre", advierte en un comunicado. Así, señala que para continuar con la tendencia de bajada del paro son necesarias medidas que permitan la recuperación del empleo, "tras el periodo de crisis económica que se viene soportando derivada a su vez de la crisis sanitaria".

El diputado sevillano señala que "de no ser así, de no contar con planes de empleo que permitan mantener la tendencia, volveremos a las más que preocupantes cifras anteriores de desempleo". Además, ha destacado que el descenso del desempleo supone la mayor caída en un mes de agosto en toda la serie histórica y "desde el Gobierno central se están tomando medidas contundentes que están ayudando mucho a salir de la situación en que nos encontrábamos, pero también es necesaria una actuación autonómica".

Por ello, "y para no seguir con un tipo de empleo temporal, estacional y precario", urge que desde la Junta de Andalucía se pongan en marcha medidas a más largo plazo que palíen esta situación. "Desde Unidas Podemos venimos reivindicando planes ordinarios de empleo con los Ayuntamientos, que contribuya a mejorar la dramática situación por la que pasan los entes locales sevillanos y a facilitarles que puedan realizar contratos en sus localidades", agrega.

A este respecto, el diputado ha incidido en que "en 2019 no hubo convocatoria de dichos planes ordinarios de empleo con los Ayuntamientos, pero además en 2020 la convocatoria, que se vendió como una convocatoria extraordinaria, fue fuertemente recortada, con 113 millones de euros menos, a los que no se reasignaron los fondos no solicitados". "Por ello, y como en 2021 no se ha planteado ningún plan de empleo a pesar de que el presidente andaluz anunció una nueva convocatoria, exigimos a la Junta que se plantee esta herramienta tan necesaria para el último trimestre del año", subraya.

Así mismo, Sánchez asegura que la Junta "presume de contar con un superávit de más de 200 millones de euros de 2020, además de contar con un Fondo de Contingencia de más de 450 millones de euros en el presupuesto de 2021 sin consignar, a lo que hay que sumar los más de 550 millones de euros que deberá incorporar al Presupuesto debido al Fondo Covid del Estado a las comunidades del 2021 que fue presupuestado por parte del gobierno andaluz en 1798 millones de euros y finalmente van a ser 2.357 millones de euros".

"El mes de agosto ha dado un respiro a 5.557 trabajadores de Sevilla, pero lamentablemente, y como nuestra economía se sustenta en el sector servicios, se trata de contratos debidos a la campaña de verano", ha declarado Sánchez, quien señala que "no se trata de seguir en esta línea, si no de considerar el paro como estructural y por lo tanto tomar ya conciencia de que hace falta un cambio de modelo productivo".