Carlota Corredera recibe un ramo de flores de un admirador secreto: "Me encanta, pero no sé de quién son"

A pesar de que Carlota Corredera no ha pasado su mejor verano al frente de Sálvame, está recibiendo muchas muestras de cariño. Desde el Premio Alcazaba a su labor como presentadora que recibió el pasado fin de semana en Ávila hasta los mensajes de apoyo de Jorge Javier Vázquez, muchos han sido los detalles que ha tenido la gallega.

El último de ellos lo ha recibido este jueves en directo en Sálvame, pues el equipo le ha dado un ramo a Belén Esteban para que se lo regalara a la presentadora.

El detalle, que ha encantado a Corredera, ha llegado acompañado de una nota que los colaboradores han leído y todo han coincidido en que no sabían quién lo había escrito. Y, efectivamente, la destinataria tampoco lo conocía.

Carlota Corredera recibe un ramo de flores de un admirador secreto. ¿De quién se trata? #yoveosalvame pic.twitter.com/kSLnNq0kT7 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 2, 2021

"El mensaje me encanta y estoy superagradecida por el mensaje, pero es que tampoco sé de quién son", ha dicho la presentadora. Sin embargo, sí conocía la dirección desde la que ponía que se había mandado, lo cual le ha hecho dudar de si el ramo era en realidad para ella.

Más tarde, la presentadora ha revelado que se lo había mandado un hombre llamado Miguel que "trabaja en la portería de un edificio en el que vive uno de los directores" de Sálvame. "Él está un poco tristón y, cuando ha visto que no lo estaba pasando muy bien, se ha emocionado conmigo, ha llorado conmigo, y además es Carrasquista", ha contado.

"Como ve cosas muy feas que dicen de mí en las redes, ha decidido esta mañana gastarse su dinero, mandarme esta tarjetita con el corazón fucsia, que es el color de los Carrasquistas, y me pone 'No estás sola'", ha enseñado. "Lo agradecida que estoy con este mensaje. Que valga esto por toda la gente que me estáis escribiendo y que no os conozco".