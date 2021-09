Atur.- UGT PV veu "indispensable" una pujada del SMI per a augmentar el consum i la creació d'ocupació

Agost ha tancat amb un increment de la desocupació de 6.606 persones (un 1,56%), un descens en el nombre de persones cotitzadores (-1,07%) i una reducció en la contractació amb un descens en el nombre de contractes mensuals del -29,83%. En canvi, en termes interanuals l'evolució és bona ja que es registra un descens de la parada (-2,53%), creix l'afiliació a la Seguretat Social un 5,07% i augmenta la contractació un 27,07%.

Per contra, segons assenyala el sindicat en un comunicat, "la qual cosa no canvia són les bretxes i la dificultat que una part de la societat pateix en l'entrada i manteniment en el mercat de treball".

"Tant és així que les dones, malgrat tindre un major increment interanual en la contractació indefinida, han ocupat menys del 44% de les ocupacions indefinides registrades aquest mes, els seus descensos interanuals de l'atur són menors (quasi tot el descens es concentra en els homes), fins al punt que entorn del 60% de la població inscrita com a desocupada són dones", apunta UGT-PV.

Un altre grup que pateix aquesta "discriminació" és el de les persones joves: en el mes d'agost menys de el 11% dels contractes indefinits són ocupats per persones joves, mentre que ocupen el 25,17% del total de contractes temporals registrats al llarg del mes.

En aquest sentit, Pilar Mora Martínez, la secretària de Formació, Ocupació i Igualtat de gènere d'UGT PV, ha assenyalat que aquestes dades reflectixen un mercat laboral valencià "basat en l'estacionalitat i en la contractació temporal", que suposa el 92% del total de la contractació, "per la qual cosa es fa fonamental un canvi de model productiu, basat en un turisme de qualitat, en una indústria forta i en una economia verda". "Tal com venim reclamant és indispensable una pujada del SMI, que augmentarà el consum i per tant la creació d'ocupació", ha reclamat.