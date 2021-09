Terelu Campos manda todo su apoyo a Ana María Aldón: "Sentí muy de cerca su dolor"

Terelu Campos ha decidido dedicar unas palabras para Ana María Aldón tras el encuentro que tuvieron en Viva la vida, donde dieron un repaso a la entrevista de José Ortega Cano en Viva el verano. Ante la confusión y las lágrimas de Ana María, Terelu le ha brindado su "apoyo y comprensión" desde Lecturas.

"Tengo la sensación de que en ese momento lo pasó por alto y que se dio cuenta cuando al día siguiente vio las palabras de su marido. La vi cómo miraba el monitor y cómo su cara se iba desencajando llena de tristeza", ha relatado Terelu.

"Me llegué a plantear ¿Qué hago yo aquí? Si este hombre sigue enamorado de su mujer", eran las palabras que confesaba Ana María en su intervención de Viva la vida, entre lágrimas, a lo que añadió que "el amor de ellos fue tan grande, tan idílico y maravilloso".

Ante esta situación, Terelu no sabe si Aldón "fue consciente de lo que dijo su marido, y con qué sentimiento, de Rocío Jurado" y que, como mujer, comprendía que no encontrara su lugar junto a su marido. "Confieso que sentí muy de cerca su dolor", ha añadido Terelu en su comunicado.

"Una cosa es vivir eso en la intimidad y otra cosa públicamente. Aunque su marido no quiso herirla, la hirió", ha concretado, refiriéndose a la situación de Ortega Cano. El torero, por su parte, ya había hablado al respecto: "No necesito que me dé mi sitio públicamente porque lo demuestra todos los días".

Terelu ha añadido que comprende "la huella que Rocío Jurado ha dejado en José y que se haya quedado con lo bueno que ha vivido con ella", a lo que intenta que Aldón vea que, pese a la situación, ha creado con él una familia "con un hijo estupendo".