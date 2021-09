Lima trasllada a Puig la proposta d'Illueca i garanteix "lleialtat": "Si el Botànic falla arribarà la barbàrie"

Durant la trobada, sobre la que Lima ha senyalat la "bona sintonia" amb Puig, la líder de la formació morada ha coincidit amb ell en la "lleialtat al Botanic" perquè siga "un govern estable". Segons Lima, "la lleialtat és recíproca als acords firmats" i així "els hem demostrat durant sis anys Unides Podem".

Per a la secretària general de Podem a la Comunitat, "no hi ha una altra alternativa. Si el Botànic falla arribarà la barbàrie, la ultradreta, les dretes". En aquest escenari, ha assenyalat que tant la seua intenció com la del cap del Consell és "cuidar el Botànic". "Hi haurà diferències i discrepàncies, lògicament, és un govern de coalició", ha admès, però "això forma part de la cultura de coalició que cal començar a treballar i desdramatizar", ha insistit.

En el Botànic, "convivim tres espais polítics, vam governar juntes i hem de treballar en eixe sentit, construir eixa convivència dels tres espais" que som "tres forces aliades, per açò vam governar juntes", ha remarcat.

PER A PODEM "NO ÉS FÀCIL GOVERNAR, ENS EXIGEIXEN MÉS"

En tot cas, Lima ha volgut deixar clar que Podem és "una força que va nàixer per a governar i no abandonem, ni hem abandonat ni abandonarem a ningú", ha assegurat. "No abandonem, estem de pas en la política i un militant ha d'estar sempre a cada moment on és més útil", ha argumentat.

Per a una força política com Podem, ha admès Llima, "no és fàcil governar, no és fàcil estar dins del govern, perquè el nivell d'exigència és molt més alt, però ho assumim perquè som diferents i potser és perquè som autèntiques i capaços d'enfrontar-nos als poderosos", ha apuntat.

EL RELLEU

El Consell Ciutadà Valencià de Podem ha ratificat ja de manera telemàtica a Illueca com a substitut de Dalmau amb un 80% dels vots a favor i el relleu es materialitzarà "previsiblement" la setmana que vé. Serà el cap del Consell el que comunicarà els detalls.

La secretària general de Podem a la Comunitat confia que Héctor Illueca entrarà "en molt bona sintonia immediatament dins del govern" perquè és un "perfil adequat per a la gestió d'equips, per a dur a terme totes les polítiques que necessita la Conselleria de Vivenda i per a reforçar el Botànic, com hem fet fins ara i com seguirem fent", ha garantit.

Així ha volgut deixar clar que "queda molt Botànic". També Dalmau va mantindre "bona sintonia" amb Puig ha recordat Llima però està convençuda que Illueca, que compta amb el "consens" de la direcció del partit, també la tindrà i aportarà "frescor".

Quant a si ha tingut "discrepàncies" amb Rubén Martínez Dalmau, la líderesa de Podem ha admès que "en totes les forces polítiques hi ha discrepàncies" i en el cas de Podem es parlen en els "òrgans interns" però "no tenen perquè afectar al govern valencià ni a les polítiques que duem a terme".

D'altra banda, durant la reunió amb Puig, Lima ha relatat que tots dos han coincidit a abordar la desescalada "des de la prudència", incidint en "la importància a la salut mental de la població" i han subratllat la necessitat de "barallar" per un finançament autonòmic "just".