Una compañía amenaza con multar al hombre que perdió a su familia en el derrumbe de Peñíscola por no devolver el router enterrado bajo los escombros

La compañía Mas Móvil finalmente ha rectificado y ha admitido que cometió un error al amenazar con multar a un hombre que había perdido a parte de su familia en el derrumbe de un edificio acontecido en Peñíscola la semana pasada por no devolver el router que tenía contratado con ellos.

El pasado 25 de agosto, un edificio de 18 apartamentos en la urbanización Font Nova de Peñíscola se vino abajo. En el suceso, Bienvenido Cives perdió a su hijo de 15 años y a su pareja sentimental, víctimas mortales del derrumbe.

Uno de los muchos trámites que Cives tuvo que afrontar tras la pérdida de su familia fue dar de baja el servicio de telefonía e Internet.

Tras explicar su situación a la empresa, recibió una respuesta que lo dejó perplejo, según informa El Periódico Mediterráneo: "Lamentablemente, no le podemos eximir de la penalización por no devolución del router. Nuestros términos y condiciones no contemplan este caso. Sentimos las molestias".

Amenaza y rectificación

Más Móvil le advirtió que si no devolvía el aparato se enfrentaría a una multa de 150 euros. El problema es que el router se quedó también sepultado bajo los escombros del edificio.

Cives denunció la situación a varios medios locales, tras lo cual llegó una rectificación de la empresa, que se ha disculpado y ha admitido que cometió un error en la gestión del caso.

"Hemos cometido un error a la hora de gestionar el caso de Bienvenido, y pedimos disculpas por ello. Nos hemos puesto en contacto con él y ya ha quedado solucionado", ha explicado la empresa en sus redes sociales.

🟡COMUNICADO:

Hemos cometido un error a la hora de gestionar el caso de Bienvenido, y pedimos disculpas por ello. Nos hemos puesto en contacto con él y ya ha quedado solucionado. — MÁSMÓVIL (@masmovil) September 2, 2021

Además le han ofrecido todo su apoyo "en esta difícil situación". "También hemos revisado nuestros procesos para que no vuelva a suceder nada similar".