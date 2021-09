AVA-ASAJA demana ajudes directes i mesures fiscals als agricultors afectats per la DANA

L'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) ha reclamat ajudes directes i mesures fiscals per als agricultors afectats per la DANA, que ha provocat danys localitzats a la comarca castellonenca del Baix Maestrat i de manera especial en la meitat nord del terme de Vinaròs, limitant amb Alcanar (Tarragona), i en menor mesura en zones interiors de València, segons han assenyalat fonts de l'organziación agrària.

Per contra, en la resta de zones i en línies generals les pluges han resultat beneficioses perquè contribueixen a augmentar el calibre de les produccions pendents de recol·lecció, netejar els arbres, estalviar en regs i recarregar els aqüífers.

Així, associats d'AVA-Vinaròs constaten sobre el terreny "greus sinistres" en els cultius, principalment cítrics i hortalisses de temporada, tant en forma de pèrdua de fins al 100% de la collita com, fins i tot, en l'arrancada d'arbres joves.

En el cas dels camps negats per l'aigua, l'organització explica que els agricultors hauran d'assumir sobrecostos econòmics per a salvar la producció a causa de la necessitat de realitzar tractaments fungicides. Part de la superfície afectada, que podria superar les 2.000 hectàrees, segons una primera valoració d'urgència, ja va patir a principis d'agost un temporal de pedra i ara la DANA vé a agreujar les pèrdues. Així mateix, adverteix de "seriosos desperfectes" en infraestructures agràries, trencament de canonades i gomes de reg per goteig, així com la pèrdua de maquinària i aperos agrícoles.

Per la seua banda, l'Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT), entitat associada d'AVA-ASAJA, han assenyalat que les pluges "no han tingut un impacte significatiu" sobre els vivers d'aquesta zona que, entre Alcanar i Vinaròs, concentra bona part de les firmes dedicades a la producció i comercialització de plantons de cítrics.

No obstant això, en el terme confrontant de Benicarló, l'associació lamenta afeccions de producció en el raïm, amb la verema imminent, i tem possibles conseqüències negatives a les terres que conreen carxofa de cara a la pròxima campanya a causa de les abundants pluges dels últims mesos.

A més, detecta més sinistres agraris, si bé de menor consideració, en comarques interiors de la Comunitat Valenciana, destacant el cas del terme de Pedralba amb danys en cultius i infraestructures, i parcel·les profundes i pròximes a barrancs que es van veure desbordats per les precipitacions.

D'altra banda, l'organització agrària informa que la pedra caiguda en la vesprada del passat dilluns va causar danys puntuals sobre el caqui, cítrics, magranes i hortalisses en La Ribera Alta (Càrcer, Manuel, Castelló, L'Ènova, etc.), L'Horta (Torrent, Picanya, etc.) i el Camp de Túria.