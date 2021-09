Este miércoles, Belén Esteban volvió a Sálvame tras un mes de vacaciones, y tuvo tiempo para poder comentar todos los temas que se han tratado en su ausencia. Por ello, la 'Princesa del pueblo', que siempre ha demostrado no tener pelos en la lengua, mostró su indignación ante los precios de la luz.

El programa invitó al periodista David Aleman para hablar del tema y, al hablar del récord del precio del megavatio por hora, la ex de Jesulín estalló: "Pues nada, que sigan subiendo el precio de la luz, anda que... De verdad, basta ya. Pero luego nadie habla de lo de la luz, cuando hay algo bien que se escaquean todos".

"Mañana que nadie ponga lavadoras ni aire acondicionado ni nada. Como sigamos así, vamos a volver a años atrás. Yo me pongo enferma", añadió. "Yo es que alucino con todo esto. Yo a las 12 no me pongo a poner la lavadora, yo no".

Belén Esteban coincidió con María Patiño al decir que ellos podían afrontar el precio de la luz, pero pensaban en las familias más necesitadas. Por su parte, David Aleman destacó que el Gobierno se lleva "un 44% de beneficios" del precio de la factura, y eso provocó que la tertuliana se levantara de la mesa para hablar directamente a la cámara.

"¡Anda, eso no lo sabía yo!", criticó. "¿Cómo se queda con un 44%? ¿A dónde vamos a llegar? Te digo una cosa muy seria, Carlota. He estado en Inglaterra. Si tú vieras lo que le Gobierno ayuda a jóvenes, a madres solteras... Casas, les buscan trabajo, dentista para los niños, guarderías... Hombre, el 44%, ¿qué más os vais a llevar? Ya vale. Renunciad a ese 44%, bajad un poco la facturita".