Pocos escapan al objetivo de un buen pararazzi, ni siquiera Lorena García, la presentadora de verano de Espejo público. Ha sido pillada disfrutando de un concierto en el Starlite en Marbella junto a su marido Jorge. Los colaboradores del magazine matutino han organizado una encerrona a su compañera y el equipo ha emitido este jueves en directo unas imágenes en las que se los puede ver disfrutando de un concierto del violinista Ara Malikian.

La periodista Amparo de la Gama ha sido la persona que pilló a la pareja en Marbella. La presentadora no era consciente de que una de sus compañeras estaba grabándoles y que estas imágenes saldría días después en su programa. En el vídeo puede verse a ambos, tanto la comunicadora como su marido, en unos de los reservados del concierto cubiertos por una mascarilla.

"No me lo creo, no me lo creo", ha comentado García avergonzada mientras veía las imágenes. Diego Revuelta ha confesado que se ha sorprendido al ver a su compañera en un concierto "de cachondeo", comentario que no ha gustado mucho a la presentadora. "¿Me estás llamando aburrida en público?", ha bromeado la periodista.

"Nos lo pasamos fenomenal todo el fin de semana, ha sido un planazo. Fue exprés, porque bajamos el viernes y subimos el domingo, pero lo hemos pasado muy, muy bien. ¡Qué bien se está en Marbella! Me volvía mañana. Y el concierto, bueno, Ara Malikian es...", ha comentado la sustituta de Susanna Griso. La periodista ha reconocido que se hizo la loca para que estas imágenes no saliesen en el programa, ya que su marido no es muy fan de salir en televisión: "Mi marido que huye de todo esto...".