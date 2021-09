Cvirus.- Oltra: "Si tots els àmbits estigueren tan organitzats com el món faller no hauríem tingut tantes onades"

Així ho ha manifestat durant la seua visita a la Falla Santa María Micaela-Martí l'Humà, en ser preguntada per si tem que els actes fallers d'aquesta setmana provoquen un repunt de contagis o si és partidària d'alleugerir les restriccions enfront de la pandèmia en la comissió interdepartamental que es reunirà dilluns que ve.

Sobre aquest tema, Oltra ha assenyalat que, "en tot cas", les decisions polítiques que isquen d'eixa trobada es prendran sobre la base "dels informes tècnics, com sempre".

En aquest sentit, la vicepresidenta ha recordat que "acabem de superar el 70% de la població vacunada" i que el curs escolar arranca "de manera segura" amb "molts xiquets i xiquetes majors de 12 anys vacunats i vacunades". Al seu entendre, "tot això és el que s'ha de tindre en compte per al dilluns prendre la decisió, però sobre la base dels informes que tinguem el dilluns".

Segons la vicepresidenta del Consell, "sempre podem estar amb el 'temor de' perquè aquest virus ens porta amargant la vida any i mig" però ha volgut destacar "l'avanç de la vacunació, la baixada del nivell de contagis i la responsabilitat que tot el mon faller està posant".

"CERT OPTIMISME"

En el cas de la seua falla, on va estar sopant durant la 'plantà', "allí ningú s'eixia de la ratlla, les taules separades, i tot anava com havia d'anar". "Tant de bo tots els àmbits estigueren tan organitzats com el món faller perquè no hauríem tingut tantes onades com hem tingut si tothom haguera actuat amb la disciplina que actuem els fallers i falleres", ha asseverat.

En la seua opinió, "si la resta de la ciutadania no s'ix de la ratlla", creu que "podem seguir avançant en cert optimisme i l'important és que avance la vacunació no només ací, sinó a la resta del món per a començar a tancar-li les portes al virus", ha conclòs.

La també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha visitat la Falla Santa María Micaela-Martí l'Humà al costat de l'alcalde de València, Joan Ribó; el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana; el diputat de Compromís en el Congrés dels Diputats, Joan Baldoví; i el cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares.