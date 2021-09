Quién es Juan Francisco Vargas, el padre de Yeremi que lleva 14 años en el foco y acumula detenciones

El nombre de Juan Francisco Vargas lleva 14 años bajo sospecha y en el foco tras la desaparición en 2007 de su hijo Yeremi. Entonces, a Juan Francisco se le consideró uno de los principales sospechosos, pero la Policía le descartó rápido. El caso está cerrado y la familia del niño confía en su reapertura, porque quedan muchas dudas por resolver. Mientras, el padre ha sido detenido esta misma semana dos veces por dos presuntas agresiones sexuales: una a su propia hija, de 13 años y otra a otra menor de la misma edad.

Pero, ¿quién es Juan Francisco Vargas? Es conocido sobre todo precisamente por ser el padre de Yeremi Vargas, desaparecido en la localidad canaria de Vecindario en el año 2007. Hace días fue detenido por una presunta agresión sexual contra su hija, que él mismo negó a través de una carta publicada por varios medios. "Me quedé dormido y me despertó mi hija diciendo que había intentado violarla. Me desmayé de la impresión, me quedé dando convulsiones en el suelo", sostuvo Vargas tras la detención.

Después de ser enviado a dependencias judiciales y negarse a prestar declaración fue puesto en libertad provisional, pero este jueves volvió a ser arrestado por otra presunta agresión contra otra menor hace aproximadamente un año. La menor sería también hija del propio Vargas, fruto de otra relación sentimental. Vargas tiene 37 años y siete hijos de seis parejas.

Sospechoso en 2007...pero tenía coartada

Ya tras la desaparición de Yeremi el nombre de Juan Francisco Vargas se colocó en primera línea de las sospechas y fue interrogado por los investigadores porque un testigo aseguró haberle visto dentro de un Opel Corsa en la zona donde desapareció su hijo. Su implicación, en cambio, quedó descartada después de que otros testigos confirmaran que ni siquiera se encontraba en Vecindario en el momento de los hechos.

Otra versión que circuló en los primeros instantes de la investigación fue que pudiera tener algún problema con el trafico de drogas y el secuestro fuera un ajuste de cuentas. Una versión que también fue rápidamente descartada.

Según él mismo declaró, ese día había trabajado en una finca y a la hora en la que la investigación cree que se pudo producir el supuesto secuestro de Yeremi estaba en otro lugar de la isla. Finalmente se pudo comprobar la coartada, ya que durante las horas en las que se cree que pudo desaparecer el niño fue parado por la Guardia Civil, que le había pedido la documentación ya que estaba viendo una carrera de rallys.

En su momento, además, el propio Vargas confirmó que la relación con la familia de la madre de Yeremi era "tensa". Según la versión de Juan Francisco, la madre no le dejaba ver a otro de los hijos que tenían en común, pero que "le habían aconsejado" que no denunciara para "no provocar problemas con la investigación de Yeremi".

Pide la reapertura del caso Yeremi

En este tiempo, Vargas ha participado de forma constante, junto a su exmujer y madre del niño, Ithaisa, en ruedas de prensa y concentraciones públicas para que se pueda determinar qué pasó con Yeremi. Se separaron pocos meses antes de la desaparición y juntos tienen otro hijo. Es una de las voces principales que piden la reapertura del caso, que ya se solicitó en 2019 con respuesta negativa por parte de la justicia.

La propia Ithaisa se pronunció en redes sociales tras la primera detención de Juan Francisco. "Este tema que ha pasado no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasó a mi hijo. Y por respeto a todos no voy a hacer ningún tipo de comentarios. Y este tema no va a afectar el caso de la desaparición y reapertura del procedimiento de Yeremi", sostuvo.