El Ayuntamiento recibe a los dos granadinos ganadores del Festival de Las Minas

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha trasladado en una nota "el orgullo que sentimos por estos artistas que han situado a Granada a la cabeza en uno de los festivales de flamenco más importantes del mundo".

Cuenca, que ha estado acompañado por la concejal de Cultura de Granada, María de Leyva, ha incidido en que "esta es una tierra de creatividad y de talento en muchos aspectos y lo es también en el cante y el toque de guitarra".

"Creo que tanto Amparo como Álvaro son razón de orgullo para los granadinos y por eso aprovechamos hoy sus figuras para reconocer todo el esfuerzo de cientos de hombres y mujeres que dedican muchas horas a trabajar duro para lograr esa excelencia que Granada exporta al mundo", ha explicado.

En este sentido, se ha referido "al magnífico escenario que tenemos por delante en el año 22 cuando la presencia y el compromiso de esta ciudad tiene que estar en la celebración del centenario del Concurso de Cante Jondo de 1923, un hito que tuvo detrás a figuras como Manuel de Falla y Federico García Lorca y que convirtió el flamenco en lo que hoy es, no sólo Patrimonio de la Humanidad, sino seña e identidad cultural de nuestra tierra".

Por su parte, tanto la cantaora Amparo Heredia Reyes como el guitarrista Álvaro Pérez 'Martinete' han coincidido en destacar el orgullo de haber contribuido a que Granada siga consolidándose como capital del flamenco. "Yo me considero granadina, una tierra que me ha acogido con inmenso cariño y me ha dado muchas oportunidades", ha concluido la Repompilla.