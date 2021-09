UPA espera una campaña de verdeo corta por la falta de lluvia y confía en un incremento de precios en origen

No obstante, el grueso de la recogida comenzará a mediados de septiembre. "Eso, claro está, siempre que llueva en los próximos días porque la situación actual de muchas parcelas, sobre todo en secano, es lamentable", ha destacado la organización en una nota de prensa.

"Nuestros técnicos confirman que este año la campaña será corta por la falta de lluvia. Tal y como vemos la situación en el campo no llegaremos a recoger ni 500.000 toneladas por la baja producción en Sevilla y en Málaga, principalmente, donde tenemos constatada ya una merma de la aceituna aloreña", ha explicado el vicesecretario general de Agricultura de UPAAndalucía, Francisco Moscoso.

Desde UPA Andalucía afirman que variedades como la gordal y la hojiblanca se encuentran muy por debajo de la media productiva de los últimos años. Sobre la manzanilla, las estimaciones son ligeramente mejores, aunque con la salvedad de que muchas aceitunas se están consumiendo en el propio árbol. En cuanto a la cacereña y la carrasqueña, ambas variedades tienen algo más de producción, pero si no llueve pronto no se podrán recoger por falta de calibre.

Por último, los agricultores han mostrado también su preocupación por los precios en origen. Al respecto, UPA Andalucía ha señalado que, "para liquidar la aceituna de mesa, la industria actúa de forma desleal incumpliendo la Ley de la cadena alimentaria". "No podemos permitir que los agricultores sigamos pagando las consecuencias de una norma que no se aplica como debería y que tendría que obligar a la industria a pagar por encima de los costes de producción en todos los contratos que se hagan".

"Los industriales cogen como referencia el incremento de nuestros costes, de los insumos, de la mano de obra, del gasóleo, de la energía en los regadíos". "Ni siquiera tienen en cuenta el IPC, que actualmente está por encima del 3 por ciento", ha concretado Moscoso.

A pesar de ello, las esperanzas de UPA Andalucía están puestas en la recuperación de los precios por encima de los costes de producción. "Esperamos que al estar los almacenes prácticamente vacíos porque tendremos una campaña inferior al año pasado, unido a la buena noticia que supone la retirada de los aranceles de Estados Unidos a la aceituna de mesa, los precios tiendan al alza y puedan recuperarse para beneficio de los agricultores", ha añadido Moscoso.

"También esperamos que haya un incremento del precio en origen debido a la calidad que tendrán las aceitunas que se recojan en el regadío. Algo, noobstante, que estará supeditado a la lluvia. Si no llueve en los próximos 15 días tendremos problemas para recolectar, porque no habrá fruto en los árboles. En muchas zonas de Sevilla, por ejemplo, ya se está comenzado la campaña porque las aceitunas, maduras, se caen al suelo y los agricultores no pueden aguantar más", ha concluido el vicesecretario general de Agricultura de UPA Andalucía.