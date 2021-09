Falles.- Puig lloa la "superació de l'esperit faller" i la "resposta enorme" davant la dificultat de les pluges

"Quan hi ha més situació de dificultat, major és la resposta. I hi ha hagut una resposta enorme", ha assegurat. El president ha fet aquestes declaracions als mitjans de comunicació durant la seua visita a la Comissió Falla Ferroviària Bailén de València per a interessar-se pels desperfectes en el monument faller.

"Les falles, més enllà dels monuments, és eixe esperit comú de fraternitat i de creativitat que, al final, és el que genera convivència", ha assenyalat Puig, qui ha definit les festes com "un enorme exercici de convivència".

Així, ha lloat la tasca de la Comissió Falla Ferroviària Bailén durant el temporal i ha destacat la seua "gran sensibilitat social", en tractar-se d'un monument associat "a la inclusió, que és l'atribut bàsic d'una societat com la valenciana. S'ha demostrat eixa capacitat, eixe esperit i fortalesa", ha afegit.

"NECESSITEM CREMAR AQUEST MAL SOMNI"

Així mateix, Puig ha reivindicat la "corresponsabilitat enorme" demostrada per la societat valenciana durant aquesta pandèmia gràcies a la qual s'ha "minimitzat l'efecte de la pandèmia, que ha sigut terrible". "Ara necessitem amb les falles cremar aquest mal somni, aquest malson horrible que ha sigut la pandèmia", ha subratllat.

"Venim arrossegant moltes desgràcies i enguany és més important que mai cremar les falles per a, d'alguna manera, iniciar una primavera, encara que siga a la tardor, de recuperació", ha afegit.

Finalment, ha insistit en la necessitat de guardar la "màxima prudència" durant aquests dies d'actes fallers i ha urgit a "respectar totes les normes". "Que es facen festes i es presenten els monuments, però amb la màxima responsabilitat. Això és fonamental".