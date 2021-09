Bolaños rechaza que los jueces elijan el CGPJ, llama al PP a cumplir la ley y Casado exige su cese por "totalitario"

Guerra total entre el PSOE y el PP por el Consejo General del Poder Judicial. Con la reanudación del curso político, los socialistas han incrementado la presión sobre los populares para lograr renovar la composición del órgano de gobierno de los jueces, que lleva en funciones más de mil días. Pero los populares no dan su brazo a torcer y exigen que sean los jueces quienes nombren a los integrantes del consejo, una propuesta que La Moncloa no contempla impulsar. Este jueves, el ministro de la Presidencia exigió a Pablo Casado cumplir la ley, y este exigió su cese y le acusó de totalitario.

En una entrevista en la Cadena SER, Bolaños recordó que la Constitución "obliga" a renovar cada cinco años el CGPJ e hizo un llamamiento al PP para que desatasque la situación. "En plena recuperación, en una democracia plena, no podemos tener un poder bloqueado", recalcó el ministro, que afirmó que "el principal partido de la oposición tiene que tener sentido de Estado" y se preguntó "a dónde vamos" si cala el "argumento" de que, "como no me gusta la ley, no la cumplo", en referencia a la negativa del PP.

Los populares llevan semanas insistiendo en que sólo aceptarán negociar la renovación del CGPJ si se aborda conjuntamente la modificación del sistema de elección, de modo que los jueces puedan elegir a los integrantes de ese órgano. El Gobierno rechaza esta posibilidad porque, en palabras de Bolaños, "en un estado de derecho, en una democracia, ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos pueden elegir a los políticos". "A todos nos eligen los ciudadanos", insistió el titular de Presidencia.

Bolaños recalcó la idea de que no se pueden hacer "compartimentos estancos entre poderes" y subrayó que "todos han de tener base democrática", incluido el Poder Judicial, porque el CGPJ "no decide cosas que solo afecten a los jueces", sino "cosas que afectan a la totalidad de la ciudadanía". "Quiero que lo decidan todos los ciudadanos", zanjó.

Sus declaraciones fueron rápidamente replicadas por el presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado, que citó las palabras del ministro en Twitter –"no se puede hacer compartimentos estancos con los poderes del Estado"– y las calificó de "ataque a la democracia, al estado de derecho" y "a la independencia judicial, la Constitución y la UE". El dirigente popular también rechazó la idea de que "los jueces no pueden elegir a los jueces" y exigió el cese de Bolaños. "Un totalitarismo inadmisible", comentó.

En esa misma línea, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, afirmó que el Gobierno "se ha quitado la careta" y advirtió de que los populares no se van a "mover" en este asunto. “Nos debemos a los españoles y no nos vamos a mover de la defensa de la independencia judicial, como ha hecho Pablo Casado, tendiendo la mano para la negociación”, dijo.

El Gobierno considera legítimo que el PP apueste por modificar el sistema de elección de los jueces, pero no comparte el sentido de su propuesta y explica que se trata de dos asuntos separados: el primero, la necesidad de cumplir la actual regulación, que establece que el CGPJ se renueva cada cinco años por mayoría de tres quintos –lo que obliga a un pacto PSOE-PP–; el segundo, el mecanismo de elección. Si los populares quieren cambiarlo, argumentan en la Moncloa, deben llevar esa reforma al parlamento y reunir los votos necesarios.