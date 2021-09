Oltra veu amb "normalitat" el relleu de Dalmau i diu que l'important és donar "continuïtat" a les polítiques de vivenda

Per a Oltra, l'important és la "continuïtat" de les polítiques de vivenda del Botànic, independentment dels canvis que es produïsquen en el si del govern. "El Consell com a organisme viu no és una presó. Açò és la pel·lícula del 'Ángel Exterminador' de Buñuel, un no es queda atrapat en el Consell per a tota la vida", ha remarcat.

Així ho ha manifestat a preguntes dels mitjans durant la seua visita a la Falla Santa María Micaela-Martí l'Humà, acompanyada de l'alcalde de València, Joan Ribó; el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana; el diputat de Compromís en el Congrés dels Diputats, Joan Baldoví; i el cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares.

Segons ha recordat Oltra, fa "no molt el Govern d'Espanya ha remodelat la seua estructura i ningú ha pensat que això puga portar inestabilitat, al contrari, és una manera de donar-li normalitat", ha argumentat.

En la seua opinió, "el més important són les polítiques de vivenda del Consell" i segons ha recordat, Dalmau "va continuar les polítiques" que havia fet la seua antecessora en la Conselleria de d'Habitatge, Maria José Salvador durant la primera legislatura, en la qual "es va fer tota l'arquitectura de la Llei de Funció Social de la Vivenda, que és l'important de les polítiques botàniques i és que la vivenda és un dret de les persones i no un bé d'especulació i inversió", ha puntualitzat.

Oltra ha assenyalat que "eixes bases les va asseure la consellera Salvador en la primera legislatura, les ha continuat el vicepresident segon en aquesta legislatura" i s'ha mostrat "convençuda que la persona que ho substituïsca", previsiblement Héctor Illueca, "continuarà eixes polítiques de vivenda que al final és l'important", ha augurat.

Per a la vicepresidenta del Consell es tracta d'una continuïtat natural". "No li veig més notícia més enllà que a l'agost hi ha poques notícies i segurament s'ha sobredimensionat", ha conclòs.