Benicàssim sol·licita al Govern la declaració de zona afectada greument per emergència a causa de les pluges

El ple de l'Ajuntament de Benicàssim ha aprovat per unanimitat sol·licitar a l'Estat la declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil com a conseqüència de les pluges torrencials registrades diumenge passat.

L'alcaldessa, Susana Marqués, ha comentat que, a causa de les dimensions i als efectes que les fortes pluges registrades diumenge passat van causar sobre Benicàssim, han aprovat per unanimitat sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i al Ministeri de Política Territorial que eleve al Consell de Ministres la declaració de zona catastròfica.

La primer edil, així com els portaveus de tots els grups amb representació municipal, ha volgut valorar i agrair l'esforç dut a terme "per tots els efectius municipals, forces i cossos de seguretat, sanitaris i brigades de neteja". "Tots ells han realitzat, i continuen realitzant, un treball extraordinari per a recuperar la normalitat com més prompte millor", ha afegit.

A causa de les pluges registrades diumenge passat no va caldre lamentar cap dany personal i quant als danys materials ocasionats el consistori continua quantificant els registrats en la via pública i en tot el litoral.

DANYS

S'han registrat danys en camins rurals, vies públiques, en la instal·lació de la depuradora i en alguns edificis municipals. Pel que es refereix a les platges, han patit greus desperfectes en els 7 quilòmetres lineals i en tots els accessos directes que hi ha en les mateixes.

Aproximadament s'ha perdut la totalitat de les passarel·les, que el seu 20 per cent correspon a les platges adaptades, i s'han vist afectades 75 dutxes i 84 lavapiés, entre altres elements, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Entre els vials afectats destaca el carrer Fondo. En aquest punt es canalitzen part de les aigües procedents del Barranc de Sigalero a través d'un canal de secció rectangular. Durant el moment de major precipitació el canal va entrar en càrrega i a causa d'açò es va alçar la reixa de captació, a més de deteriorar-se el ferm del carrer. El carrer Sigalero, la zona de l'avinguda Barranquet en urbanitzacions i camins de servicis paral·lels a l'autopista i el ferrocarril són altres dels vials afectats.

Durant aquesta setmana, tant representants de la Diputació Provincial de Castelló com a la Generalitat Valenciana han visitat les zones més afectades i les dos administracions s'han compromès a posar a disposició tots els recursos necessaris per a col·laborar en la recuperació de la normalitat al més prompte possible.