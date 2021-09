Falles.- Ribó: "Hem tingut la mala sort que, a més del coronavirus, se'ns ha afegit una DANA a la plantà"

Ribó ha indicat que, segons l'informe que ha rebut de Bombers, les pluges no han provocat cap problema a persones ni tampoc inundacions a les plantes baixes, per la qual cosa els incidents "s'han de restringir al muntatge de la nit fallera, amb problemes greus".

En tot cas, ha felicitat a les comissions i al món faller perquè tots els incidents "es solucionaran amb precaució", i ha recalcat que té la "sensació" que la "immensa majoria" dels problemes patits per les comissions "s'han pogut solucionar a la llarg de la nit" pel que les Falles "continuen, estan muntades i amb la garantia, que no seguretat, que el pitjor de la DANA ha passat".

L'alcalde, que ha visitat els monuments més afectats, ha subratllat que, per tant, majoritàriament podran solucionar els desperfectes i ha mostrat els seus dubtes sobre el que passarà amb La Meditadora, la falla municipal que ha patit els danys més importants. "A veure què solució li podem donar", ha exposat, encara que personalment creu que "no serà fàcil". "Però aquestes coses passen", ha lamentat.

"No és la primera 'plantà' on plou intensament a València; però hem tingut la mala sort que, a més del coronavirus, se'ns ha afegit a la nit de la plantà una DANA, que ja també és mala sort i ganes d'acumular problemes. Però ho superarem", ha manifestat.

L'alcalde ha realitzat una anàlisi positiva dels primeres dies de "actes fallers", que no Falles com a tal, perquè "estan transcorrent segons la previsió i complint de manera raonable totes les previsions". De fet, ha assenyalat que ha vist com la gent visita els monuments "de manera ordenada, intentant no aglomerar-se i crec que que està complint la idea de divertir-se, gaudir de les falles i al temps de fer-ho responsablement".