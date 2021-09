El consejero abre la puerta a rebajar las restricciones al ocio nocturno

"Parece que las circunstancias favorecen que pudiese tomarse esa decisión", ha dicho el consejero que no obstante ha insistido en que será decisión de los técnicos que trabajan en Salud Pública y hasta que ellos no tomen la decisión la consejería no se pronunciará ya que siempre han seguido el criterio de los mismos y así lo seguirán haciendo.

Fernández hacía estas declaraciones en su visita al punto de vacunación sin cita previa habilitado en Oviedo. Allí ha destacado que los niveles de incidencia están siendo en Asturias menos de la mitad que en el resto de España y también ha resaltado el alto nivel de vacunación como dos de los aspectos a tener en cuenta para poder ir adaptando las medidas de seguridad y recuperar la normalidad relajando las limitaciones vigentes.

Desde la consejería de Salud esperan que sean unas mil personas las que pasen por alguno de los diez puntos de vacunación sin cita previa de la región. En el caso del punto habilitado en Oviedo hasta el mediodía fueron unas 200 personas las que pasaron.

"Teníamos dudas de si la iniciativa iba a ser útil pero estamos viendo que está siendo todo un éxito así que bienvenidas sean todas las personas que se acercan a vacunarse", ha dicho el consejero, que no obstante ha insistido en que el objetivo es seguir vacunando y dando todas las facilidades a quienes aun no lo han hecho.

Pablo Fernández ha manifestado que el objetivo pasa por vacunar a la totalidad de la población asturiana y ha indicado que actualmente hablaríamos de un 10% de población que aún no ha pasado por los puntos de vacunación. "No nos ponemos topes", ha insistido el consejero.