Eva Santolaria, el támdem de Pau Freixas que no teme decir cuándo un guion del director es "una mierda"

"A veces, cuando le enseño un guion y lo critica le digo entre 'está bien' y 'es una mierda', está más cerca de 'está bien', ¿no? Y me responde que no, que está más cerca de ser una mierda". Así cuenta el director Pau Freixas cuán exigente es su pareja, la actriz Eva Santolaria, cuando le muestra sus borradores.

Santolaria y Freixas presentaban este jueves en Vitoria, durante el FesTVal su última serie para Movistar+, Todos Mienten (estreno en diciembre), acompañados de otros miembros del reparto, en el que están Irene Arcos, Lucas Nabor, Natalia Verbeke, Juan Diego Botto, Eva Santolaria, Amaia Salamanca, Jorge Bosch y Berta Castañé.

Pau Freixas (Barcelona, 1973) conoció a Santolaria (Barcelona, 1975) en un casting. "Con Pau encontré a mi media naranja, además de lo sentimental. Me flipaba lo que hacía", contaba durante la presentación Eva Santolaria.

"Nos conocimos en un casting para una de sus películas, Cámara Oscura, que no me cogió, por cierto (ríe), pero nos hicimos amigos y la sensación fue de conectar", rememora la actriz.

Desde entonces, ella ha trabajado con su pareja en numerosos proyectos, pero no solo como actriz, como en Héroes (2010) o Sé quién eres (2017), si no también como correctora y editora de los guiones de su marido, una labor poco reconocida, como Freixas ha puesto de manifiesto.

"Se me conoce por mi trabajo de actriz, pero de una forma o de otra a veces con mis parejas, con compañeros de trabajos, amigos, guionistas, he estado leyendo guiones, comentándoselos… al principio como un juego, como una sugerencia", cuenta Santolaria sobre esa faceta.

"Cuando tienes parones profesionales hacer esto te da la vida, es otra forma de hacer ficción", hace ver la intérprete, que saltó a la fama con Compañeros (Antena 3, entre 1998 y 2001) y que tras aquel superéxito pasó un tiempo sin trabajar.

"Él un día se levanta y me dice 'he tenido una idea' y me lo dice en la cocina o en la terraza de la casa, que son los dos sitios en los que ocurren estas cosas siempre", revela Santolaria, que tiene dos hijos con el director.

Ese proceso de creación le "fascina" a la actriz porque está en los proyectos "desde el primer momento, desde la primera idea que a veces es solo una frase, un pensamiento o un reto que se le cruza por la cabeza".