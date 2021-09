La Comunitat perd 20.871 afiliats a la Seguretat Social a l'agost però és la quarta que més guanya a l'últim any

En termes interanuals, l'afiliació a la Comunitat va augmentar a agost en 81.586 cotitzadors més que un any abans, (+4,41%). Així, la regió valenciana se situa com la quarta CCAA on més ha crescut l'afiliació en els últims dotze mesos, només per darrere de les Illes Balears (+7,58%), Múrcia (+4,57%) i Andalusia (+4,42%).

Per províncies, al mes d'agost Alacant va perdre 5.761 cotitzadors (-0,85%), Castelló altres 974 (-0,40%) i València 14.136 (-1,37%). No obstant açò, en termes interanuals, Alacant va guanyar 28.870 afiliats (+4,47%), Castelló 14.781 (+6,49%) i València 37.935 (+3,88%).

Dels 1.933.189 afiliats del conjunt de la Comunitat Valenciana, 1.567.166 corresponen al règim general -dels quals 38.494 són del sector agrari i 30.431 de la llar-, 358.595 són autònoms i 7.428 treballadors del mar.

DADES NACIONALS

En el conjunt d'Espanya, la Seguretat Social va perdre a l'agost una mitjana de 118.004 cotitzadores respecte al mes de juliol (-0,6%), la qual cosa va situar el nombre total d'ocupats en 19.473.724 cotitzadors.

El Departament que dirigeix José Luis Escrivá ha subratllat que entre els anys 2009 i 2019 la mitjana de pèrdua d'afiliats a l'agost és de 147.000 persones, per damunt del retrocés registrat a l'agost d'aquest any.

No obstant açò, i tal com va avançar el ministre Escrivá, el nombre de cotitzadors a la Seguretat Social en termes desestacionalizats (descomptant estacionalitat i efecte calendari) es va incrementar a l'agost en 76.541 treballadors, la qual cosa va situar el total d'ocupats en 19.477.505 persones, "pràcticament la xifra d'ocupats de febrer de 2020, mes previ a l'inici de la crisi sanitària", segons ha destacat el Ministeri.

A l'últim any, la Seguretat Social ha guanyat 681.348 afiliats en valors mitjans (+3,6%), la major part en el Règim General (+628.422 cotitzadors), seguit del Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA), amb 52.443 nous ocupats.

La pèrdua mensual d'afiliats mitjans a l'agost es va observar en tots dos sexes, encara que un poc més entre els homes, que van restar en el mes 65.556 cotitzadors respecte a juliol (-0,6%), enfront d'un descens de dones afiliades de 52.448 cotitzadores (-0,6%).

Encara així, la xifra de dones cotitzadores va aconseguir mantindre's per damunt de la barrera dels 9 milions d'ocupades per tercer mes consecutiu, amb un total de 9.021.229 afiliades, enfront de 10.452.495 homes ocupats.

L'afiliació mitjana d'estrangers, per la seua banda, va baixar en 6.488 cotitzadors a l'agost, un 0,3% respecte a juliol, fins a situar-se en 2.220.097 ocupats.

L'HOTELERIA SUMA MÉS DE 30.000 NOUS AFILIATS

Per règims, el General, el més nombrós del sistema, va perdre 110.339 afiliats mitjans a l'agost (-0,7%), fins a un total de 16.090.886 ocupats.

Dins d'aquest règim, l'hoteleria va liderar l'augment de l'ocupació en sumar 30.690 cotitzadores respecte a juliol (+2,4%) i acumula un guany de 68.856 ocupats en l'últim any (+5,5%). Després de l'hoteleria, destaca les activitats sanitàries i de servicis socials, amb 27.046 nous afiliats a l'agost (+1,5%).

D'altra banda, destaca la caiguda de l'afiliació en el sector educatiu, amb 59.534 afiliats menys (-6,7%), així com la reculada de cotitzadores en la construcció (-19.937 ocupats, -2,2%) i en la indústria manufacturera (-16.955 afiliats mitjans, -0,9%).

EL RETA PERD 7.358 AFILIATS A L'AGOST

El Règim d'Autònoms també va perdre ocupats a l'agost, amb un descens mitjà de 7.358 afiliats (-0,2%), la qual cosa va situar el total de cotitzadors per compte propi en 3.315.603.