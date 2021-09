El PP pide una fiscalidad preferente para Extremadura para salir del "círculo vicioso" de paro y despoblación

Así, ha considerado que "no se puede salir" del "círculo vicioso" de paro, despoblación y pobreza en el que, según ha dicho, se encuentra Extremadura, sin "estímulos, sin una fiscalidad preferente, sin eliminar o bajar impuestos como están haciendo otras CCAA", porque de lo contrario la región está "en desventaja competitiva como territorio".

"Mientras otros están bajando impuestos nosotros no podemos estar en un planteamiento neutro", ha dicho Teniente, quien ha pedido que la Junta de Extremadura solicite un régimen fiscal especial para la comunidad "como están trabajando ya en otras CCAA".

"Extremadura tiene que tener voz propia, no puede ser sumisa al Gobierno, porque no estamos en la agenda de Sánchez si no reivindicamos, si Extremadura está sumisa, si el presidente de la Junta dice amén en todo lo que diga Sánchez", ha defendido la portavoz del PP, quien ha valorado en todo caso "positivamente" la "mejoría general" en España en materia de empleo y "especialmente" en Extremadura, lo que indica a su juicio que "nos estamos alejando del shock económico y social de la pandemia".

ESTÍMULOS PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

En todo caso, en rueda de prensa este jueves en la Asamblea, Cristina Teniente ha advertido de que, aún siendo "positivos" los datos de agosto, el paro "sigue siendo en Extremadura un problema estructural y quedan meses muy duros por delante", por lo que a su juicio "hay que ver estos datos en contexto", ya que se está "de forma clara ante un efecto rebote de la recuperación económica" por la pandemia.

Al respecto, ha alertado de que el 96,9 por ciento de los contratos hechos en agosto son temporales, lo que "da signo de precariedad en el empleo" ante los que hay que "tomar medidas".

También ha criticado que hay "pérdida de tejido económico" de autónomos y empresarial en Extremadura, ya que la crisis está "azotando especialmente" a esos sectores, y ha pedido que la Junta "debe adoptar medidas de estímulos" para que empresas y autónomos "recuperen la actividad".

De este modo, la diputada del PP ha incidido en que, ante un "problema estructural" como el del paro en Extremadura que para su grupo debe ser el "punto central" de la acción de Ejecutivo regional, hay que ser "reivindicativos" con el Gobierno central en materia de empleo, de financiación, de infraestructuras y de medidas que eviten que los pueblos "se desangren".

En este sentido, ha subrayado que la despoblación que "desangra" está "especialmente" relacionada con el paro y la pobreza y "castiga especialmente" a las mujeres, por lo que a su juicio no se pueden hacer "lecturas triunfalistas" de que se ha bajado de la media en paro masculino en Extremadura respecto al resto de España ya que la media femenina ha subido, ha espetado. "No puede haber igualdad en la mujer sin independencia económica", ha recalcado Teniente.