Atur.- Puig vincula l'augment de l'atur a una "qüestió estacional" i confia que els fons europeus "seran positius"

Així ho ha assenyalat a preguntes dels mitjans de comunicació durant la seua visita a la Comissió Falla Ferroviària Bailén de València per a interessar-se pels desperfectes patits en el monument després de les pluges ocorregudes a la ciutat en la matinada d'aquest dijous.

Puig ha assenyalat la necessitat de mirar "de quina manera anem consolidant ocupació, més enllà de la precarietat. Però sobretot superant el desfasament que existeix en el mercat de treball".

"D'una banda necessitem moltes ocupacions perquè hi ha molta desocupació i d'altra banda s'ofereixen moltes ocupacions que no es cobreixen", ha explicat. Davant aquesta problemàtica, el 'president' ha senyalat la formació professional i les polítiques actives d'ocupació per a "superar el gran problema que té aquest país, que és la parada".

Finalment, Puig ha subratllat que "fins i tot després de la pandèmia", la xifra d'ocupació a la Comunitat Valenciana és superior a l'existent en 2015. En aquesta línia, ha mostrat la seua confiança en què l'arribada dels fons europeus i la fortalesa del teixit empresarial productiu de la Comunitat Valenciana "seran positius" en els pròxims mesos.