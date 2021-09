Cs espera que Page pida a Sánchez que declare como zona catastrófica los municipios afectados por la riada

Durante una rueda de prensa en sede parlamentaria, el diputado de la formación naranja David Muñoz Zapata ha esperado que García-Page "sea muy exigente este jueves con Sánchez en Guadalajara, para exigirle una reunión urgente del Consejo de Ministros" para tratar la zona catastrófica para las zonas afectadas.

Del mismo modo, Muñoz Zapata ha informado de que este mismo jueves Ciudadanos ha registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha una proposición no de ley para exigir al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica, con el objetivo de que los afectado puedan solicitar ayuda "de forma inmediata".

"No nos vamos a quedar ahí", ha subrayado el diputado naranja, añadiendo que de forma adicional han registrado en la sede parlamentaria regional una solicitud de comparecencia para que el Gobierno regional explique las medidas de contención que tenía en mente horas previas a que cayeran estas lluvias torrenciales para intentar paliar las consecuencias de la DANA.

"Muchas personas quedaron atrapadas en sus coches en mitad de las tormentas y mucha gente no ha podido coger hoy el AVE", ha indicado Muñoz Zapata, quien ha pedido a los dirigentes regionales que expliquen "por qué se elevó a nivel 1 de alerta el Meteocam a las 16.30 horas, cuando ya habían caído la mayoría de las tormentas".

"Esto no es previsión", ha aseverado el diputado naranja, asegurando que durante esa comparecencia la formación será "muy incisiva" para que se explique porque no se elevo a nivel 1 el Meteocam antes. "Esto es no tener previsión y tendrán que rendir cuentas", ha asegurado.