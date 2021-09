El doctor Cavadas realiza un nuevo milagro: "No tengo palabras ni tiempo para dar las gracias"

El cirujano valenciano Pedro Cavadas, reconocido como el 'doctor milagros', ha llevado a cabo con éxito una nueva hazaña: ha logrado que la joven de 28 años Viviana Arce, que nació con una hidrocefalia congénita que le ha postrado en una silla de ruedas desde pequeña, pueda volver a caminar.

La joven nació en Paraguay y a los seis meses fue diagnosticada de hidrocefalia congénita, es decir, acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro al nacer, lo cual le impedía caminar y, entre otras consecuencias, podía provocarle daño cerebral y problemas mentales y físicos.

Fue la familia de Arce, residente en el pueblo soriano de Ólvega, quien emprendió una campaña de crowdfunding en la que consiguieron recaudar los 8.000 euros que ha costado la intervención, que ha tenido lugar en el Hospital 9 de Octubre de Valencia.

Tras cuatro horas en el quirófano, la operación resultó ser un "éxito". "No tengo palabras ni tiempo para dar las gracias", ha afirmado la hermana de Viviana, Elsa, al medio local Soria Noticias. A pesar de que queda por delante una rehabilitación en la que va a tener que esforzarse y luchar para volver a caminar, Viviana "es consciente de lo que le han hecho y está muy contenta", ha relatado su familiar.

El doctor Cavadas fue nombrado este año por la revista Forbes uno de los mejores médicos de España en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. El último de sus 'milagros' conocidos fue el caso de un paciente albino de Guinea Ecuatorial, Reginaldo Carlos Nguema, a quien el cirujano reconstruyó la cara, desconfigurada tras sufrir varios cánceres.

Éxitos y polémicas

A pesar del reconocimiento médico, el doctor ha resultado también polémico por sus declaraciones sobre la vacuna contra la covid-19. El pasado mes de abril se negó a comentar este hito de la ciencia durante una entrevista en el programa Ya es mediodía conducido por la periodista Sonsoles Ónega, cuando se limitño a responder a las preguntas relativas a un premio que le habían otorgado.

Anteriormente a este tenso episodio, en octubre de 2020, el doctor dijo en el programa El Hormiguero lo siguiente: "Es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada... también depende de lo que entendamos por vacuna, porque todo se está fiando, no, es que cuando esté la vacuna todos felices y tal y cual y pobres perdices, porque no quedará ni una, todo el mundo a comer perdices. Pero, en cuanto esté la vacuna, dices, un momento, ¿qué entendemos por vacuna? Si usted lo que quiere es una vacuna testada, bien testada, con una fase 3 como dios manda y un inicio de la 4 después. Me refiero a una vacuna como se sacan los medicamentos. Eso son años, no son meses".

Sin embargo, menos de tres meses después, la vacuna ya había sido aprobado y ya se estaba inoculando en la población de alto riesgo por coronavirus.