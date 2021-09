Más Madrid exigirá a Ayuso un plan de salud mental para jóvenes, 25.000 plazas más de FP y potenciar las placas solares

La creación de 25.000 plazas más de Formación Profesional (FP), un plan de choque en salud mental que acorte las listas de espera y mejore la atención de jóvenes y niños y incentivar la instalación de placas solares en viviendas. Estas son las tres medidas que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, exigirá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la reunión que mantendrán el próximo lunes.

García ha detallado que estas iniciativas no son "todas las que necesita la Comunidad de Madrid en este momento", pero sí figuran entre las más urgentes. Por ello, ha incidido, no entenderían que el Gobierno autonómico no recogiera el guante y se negara a ponerlas en marcha. "Sería una decepción", ha confesado García. "Todos sabemos que el proyecto de Más Madrid y del PP son antagónicos, que tenemos direcciones... pero creemos que puede haber un entendimiento (...) hay medidas que son irrenunciables", ha añadido.

Máxime, ha señalado, cuando las tres propuestas que están poniendo sobre la mesa no implican una gran inversión de dinero público y se plantean en un momento en el que va a empezar a llegar la primera parte de los fondos europeos para la recuperación. Desde la formación progresista han cifrado el coste de puesta en funcionamiento en 29 millones de euros: 23 millones para reforzar la FP, sobre todo para la contratación de profesores; seis para el plan de salud mental y coste cero para la medida de los planes solares.

García ha puesto el acento sobre la carencia de plazas en FP, una de las modalidades de enseñanza con más auge en los últimos años, y ha asegurado que hay jóvenes que ven comprometido su futuro profesional por no poder acceder a estos grados. Con la creación de 25.000 plazas más, ha aseverado, se podría paliar este déficit.

En cuanto a la salud mental, la líder de la oposición ha apuntando que hay familias que tienen que esperar "meses" para que sus hijos sean atendidos. Esta situación perjudica, ha incidido, a jóvenes y niños con trastornos alimenticios, adicciones o con intentos autolíticos a sus espaldas. Más Madrid propone que los madrileños con estos problemas no tengan que esperar más de 10 días para ser atendidos y que se refuercen los recursos de estos servicios de salud mental. "La última vez que se reforzaron fue después del 11-M", ha lamentado García.

La tercera propuesta de Más Madrid pasa por facilitar la instalación de placas solares en edificios de viviendas "desburocratizando" las normas que regulan estas infraestructuras e incentivándolas. "Que la sociedad pueda elegir el autoconsumo", ha resumido García, que ha recordado que esta medida llega en un momento en el que el precio de la luz sigue marcando precios históricos.

La portavoz de Más Madrid ha enmarcado las iniciativas que defenderá el lunes a la presidenta autonómica dentro de la política de oposición que piensa llevar la formación progresista este nuevo curso político. Una labor que será "cotidiana, contundente y constructiva", ha asegurado. Tras el parón estival, García ha asegurado que su formación llega "con las pilas cargadas" y "con ganas de poner soluciones a los problemas de los madrileños".

A favor de ampliar los aforos

Durante su intervención, García también ha valorado la intención del Gobierno autonómico de flexibilizar las restricciones sobre la hostelería y la cultura antes de que finalice el mes de septiembre. La portavoz de Más Madrid ha indicado que esperaban un anuncio en este sentido tras el Consejo de Gobierno de este miércoles, como era la intención inicial del Ejecutivo, y ha asegurado que están a favor de relajar medidas "siempre que vayan en consonancia de la situación epidemiológica y vayan a acompañadas con la aceleración del ritmo de vacunación".

La ampliación de aforos, ha agregado, también tendría que ir acompañada de más recursos para la sanidad pública y una mayor inversión, algo que llevan "necesitando durante toda la pandemia" y que la dirigente autonómica "no ha puesto encima de la mesa".