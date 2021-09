Mazón confía en Pérez Llorca la estrategia autonómica del municipalismo en el PPCV

Dentro de la estrategia municipalista que quiere llevar a cabo el presidente de los 'populares' valencianos "está el refuerzo orgánico de Pérez Llorca para trabajar la política local", por lo que Mazón le nombrará nuevo portavoz del PP de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Pérez Llorca sucederá así al propio Mazón al frente de la portavocía de la Federación para convertirse en "figura clave del municipalismo autonómico" y trabajar el proyecto "de abajo a arriba" que el líder del PPCV quiere impulsar desde el partido, según ha informado el partido en un comunicado.

"Me siento feliz y muy honrado al ver cómo mi presidente ha confiado en mí para uno de los objetivos más importantes de este partido, que es la política municipal. No hay mejor política que la del municipalismo, la manera de hacer política más cercana al ciudadano. Estamos ya encaminados a recuperar municipios y llegar a la Generalitat", ha indicado Pérez Llorca, que compaginará su cargo en la FVMP con el de alcalde de Finestrat, "donde llevo trabajando desde que me incorporé como concejal en el año 2003".

"Mi ilusión, mis ganas, y toda esta experiencia municipal, así como la que me llevo de la Diputación de Alicante, que es una institución que precisamente tiene sentido si pensamos en política municipal, estarán ahora al servicio de los pueblos de toda la Comunitat Valenciana y, por tanto, del ciudadano, que es a quien al fin y al cabo tenemos que darle peso. Vamos a trabajar en un proyecto fuerte de abajo a arriba, construido desde los municipios", ha añadido.

El escaño de Juan Francisco Pérez Llorca en la Diputación Provincial de Alicante pasará a ser ocupado por el actual edil en Benidorm, José Ramón González de Zárate, durante el próximo pleno de la institución alicantina previsto para el 8 de septiembre, fecha en la que se hará también oficial el nombramiento de Pérez Llorca como nuevo portavoz del PP de la FVMP.