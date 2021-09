AMP.- L'atur puja a la Comunitat Valenciana en 6.606 persones a l'agost, un 1,56% més respecte al mes anterior

Així, la Comunitat Valenciana es posiciona entre les quatre autonomies en les quals puja l'atur, juntament amb Madrid, País Basc i Castella i Lleó. Per províncies, l'increment registrat al territori valencià és de 2.069 persones a Alacant (+1,2%); 3.807 a València (+1,82%), i 730 a Castelló (+1,75%).

No obstant açò, en termes interanuals, la desocupació ha baixat a la Comunitat Valenciana en 11.134 persones en l'octau mes de l'any, la qual cosa representa un descens del 2,53 per cent respecte al mateix mes de l'any anterior. Per províncies, a Alacant ha baixat en 4.535 persones (-2,54%), a Castelló en 3.346 (-7,31%) i a València ha descendit en 3.253 (-1,5%).

A més, de les 429.574 persones sense ocupació que hi ha en l'actualitat a la Comunitat Valenciana, 174.195 són homes i 255.379 dones; i del total d'aturats, 36.162 són menors de 25 anys -19.046 homes i 17.116 dones-.

Per sectors econòmics, el major augment de l'atur a la Comunitat Valenciana durant el passat mes d'agost es va donar en Servicis, amb 292.978 persones; seguit d'Indústria, amb 52.239 aturats; col·lectiu Sense Ocupació Anterior, 33.961; Construcció, amb 33.776 aturats, i Agricultura, amb 16.620 persones a l'atur.

Sobre els contractes firmats a la Comunitat Valenciana a l'agost han sigut 129.957 -10.959 d'ells indefinits i 118.998 temporals-, la qual cosa representa 55.255 menys que al juliol (-29,83%) i 27.688 més que a l'agost de l'any passat (+27,07%).

DADES NACIONALS

En el conjunt d'Espanya el nombre d'aturats registrats a les Oficines dels Serveis Públics d'Ocupació en finalitzar el mes d'agost ha baixat en 82.583 persones en relació amb el mes anterior. En valors relatius, el descens de la desocupació ha sigut d'un 2,42%.

Així, l'atur registrat s'ha situat en el país 3.333.915 persones. A l'agost de 2020 l'atur va pujar en 29.780 persones en relació al mes anterior. Respecte a agost de 2020, la desocupació ha descendit en 468.899 persones (-12,33%).

En els tres mesos anteriors (maig, juny i juliol) la desocupació registrada va anar marcant de manera consecutiva rècord de descensos, amb reculades de 129.000, 167.000 i 197.000 aturats, respectivament, sent aquest última la caiguda més pronunciada fins ara en qualsevol mes dins de la sèrie històrica. El descens de la desocupació a l'agost (-82.583 persones) no ha arribat a aquestes xifres, però suposa una caiguda rècord per a un mes d'agost.

Treball ha destacat que agost és un mes en el qual tradicionalment puja la desocupació a causa de la disminució de l'activitat de molts sectors pel període vacacional. No obstant açò, a l'agost d'aquest any no s'ha produït aquesta pujada i l'atur ha registrat el seu sisé mes consecutiu de caigudes. De fet, apunta el Ministeri, en els últims sis mesos l'atur s'ha reduït en més de 675.000 persones.

Amb el descens de la desocupació a l'agost, el volum total d'aturats va aconseguir en finalitzar l'octau mes de l'any la xifra de 3.333.915 aturats, la seua menor xifra des de febrer de 2020 (3,24 milions), només un mes abans de declarar-se la pandèmia del Covid.

La dada de l'atur d'agost, així com va ocórrer en els mesos anteriors, no inclou els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), ja que la definició de l'atur registrada no els comptabilitza com a aturats.

En termes desestacionalizats, la xifra registrada va baixar a l'agost en 149.203 persones, registrant també la seua major caiguda de la sèrie en un mes d'agost.

En l'últim any l'atur acumula un descens de 468.899 aturats, la qual cosa suposa un 12,3% menys, dels quals 243.202 són homes (-15,1%) i 225.697, dones (-10,3%).

L'atur va disminuir a l'agost en tots els sectors, excepte en la construcció, on va pujar en 1.139 persones (+0,4%). La major reculada de la desocupació ho va protagonitzar el sector serveis, amb 46.224 aturats menys (-1,9%), seguit del col·lectiu sense ocupació anterior (-22.873 aturats, -7,5%); l'agricultura (-13.499 aturats, -7,7%), i la indústria, que va restar 1.126 aturats (-0,4%) i se situa ja en nivells prepandèmia.

La desocupació va descendir a l'agost en tots dos sexes, encara que, per segon mes consecutiu, ho va fer un poc més entre les dones. Així, l'atur femení es va reduir en 45.503 dones respecte a juliol (-2,2%), mentre que va disminuir en 37.080 aturats entre els homes (-2,6%). Així, en finalitzar l'octau mes de l'any, el nombre de dones desocupades es va situar en 1.972.216 i el d'homes, en 1.361.699.

Per edats, l'atur entre els joves menors de 25 anys va baixar un 6,5% a l'agost, amb 17.120 aturats menys que al juliol, mentre que la xifra de les persones amb 25 anys i més va descendir en 65.463 aturats (-2,1%).

En els últims sis mesos la desocupació juvenil s'ha reduït en 121.000 persones, la qual cosa situa el total de joves en atur en 245.291, xifra inferior a l'existent abans de l'arribada de la pandèmia.

L'ATUR ES REDUEIX EN 13 COMUNITATS

La desocupació va baixar a l'agost en 13 comunitats autònomes i va pujar en Comunitat Valenciana (+6.606 aturats); Madrid (+3.526); País Basc (+3.058) i Castella i Lleó (+956). Els majors descensos, per contra, es van donar a Andalusia (-32.102 aturats), Canàries (-19.844) i Catalunya (-17.186 aturats).

Per províncies, l'atur va baixar en 36 d'elles, especialment a Barcelona (-13.570 aturats), Las Palmas (-10.560) i Santa Cruz de Tenerife (-9.284 aturats), i va pujar en 16, sobretot a València (+3.807 aturats); Madrid (+3.526); Alacant (+2.069), i Biscaia (+1.525).

La xifra registrada entre els estrangers va baixar a l'agost en 33.487 aturats (-7,1%) respecte al mes anterior, fins a situar-se el total d'immigrants en atur en 438.745, amb un descens de 85.059 aturats en l'últim any (-16,2%).

PUJA EL NOMBRE DE CONTRACTES INDEFINITS

A l'agost es van registrar 1.407.563 contractes, un 25,8% més que en el mateix mes de 2020, dels quals 118.985 van ser indefinits, el 8,4% del total de contractes i un 23,6% més que a l'agost de 2020.

En els huit primers mesos de l'any s'han registrat 11,8 milions de contractes, un 19,2% més que en igual període de 2020, dels quals 1,24 milions han sigut indefinits, un 25,4% més.

Dins dels contractes indefinits d'agost, els contractes a temps complet van sumar 74.670, un 25,4% més que en igual mes de 2020, mentre que els contractes indefinits a temps parcial van totalitzar 44.315, amb un avanç anual del 20,6%.

De la resta de contractes subscrits a l'agost, més d'1,28 milions van ser contractes temporals, dels quals el 30,2% van ser eventuals per circumstàncies de la producció a temps complet i el 25,8% van ser d'obra o servici, també a temps complet. Per la seua banda, els contractes temporals amb jornada a temps parcial suposen el 30,5% del total.

343 MILIONS D'EUROS EN PRESTACIONS ERTO

El Ministeri ha informat a més de que la despesa en prestacions va aconseguir els 2.027 milions d'euros en el mes de juliol (última dada disponible), dels quals 343 milions van correspondre a prestacions per a treballadors en ERTO, enfront dels 427 milions del mes de juny i els 3.426 milions d'euros del màxim aconseguit maig de 2020.

El total de beneficiaris de prestacions per atur va ascendir en el cinqué mes de l'any a 1.977.597 persones i la despesa mitjana mensual per beneficiari, sense incloure el subsidi agrari d'Andalusia i Extremadura, va ascendir a 1.049,9 euros, un 3,5% més que al juliol de 2020.