El PP de Burgos advierte del riesgo de perder los 800.000 euros del mercado provisional de Plaza España

Blasco ha explicado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que el bipartito ha reconocido en la Comisión de Comercio que no se ha iniciado el expediente, ni existe previsión de cuándo se licitará el proyecto.

"El PSOE y Cs lo vendieron como uno de sus proyectos estrella para 2021 y, cuando se afronta la recta final del año, mucho nos tememos que quedará de nuevo en un cajón por su incapacidad", ha señalado la edil 'popular', antes de mostrar su preocupación ante este extremo y acusar a la concejal de Comercio, Rosa Niño, de no contar con planificación alguna.

Lo peor, ha dicho Blasco, es que esta circunstancia se produce después de meses escuchando al PSOE y Cs asegurar que las obras de la instalación provisional para abordar el futuro Mercado Norte serían una realidad a final de año.

La única realidad, ha destacado la edil popular, es que no se ha iniciado el expediente de contratación, un proceso que de comenzarse ahora se dilatará en el tiempo varias semanas y si no estuviese a mediados de octubre, no llegaría a tiempo.

A ello hay que unir, tal y como ha sostenido, que se desconoce qué aportación destinará cada una de las administraciones comprometidas con el proyecto, un paso esencial de cara a la financiación y la consecución de los objetivos previstos.

Carolina Blasco ha lamentado esta situación y ha sostenido que, ante la ocultación de información que vuelve a protagonizar el bipartito, se vislumbra la paralización del proyecto.

"El PSOE y Cs lo han vuelto a hacer. Venden humo y a la hora de la verdad no realizan nada. Desgraciadamente los burgaleses están acostumbrados", ha concluido.