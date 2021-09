Puig afirma que la situació per pluges està estabilitzada i hi ha contacte permanent amb alcaldes per a avaluar ajudes

Així ho ha indicat en una visita al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, a l'Eliana, on ha confirmat que totes les carreteres afectades per les pluges ja han estan obertes però ha advertit que el terreny està "molt bla" arran de la quantitat d'aigua caiguda, per la qual cosa moltes d'elles, i especialment els camins, són "d'accessibilitat difícil".

Per tant, aconsella a la ciutadania que, si no és necessari, no s'acoste carreteres ni camins rurals perquè "hi ha perill i hi ha una conseqüència de les pluges tan intenses" i s'ha mostrat alleujat perquè, "afortunadament no s'haja produït cap desgràcia personal de caràcter greu" encara que s'haja hagut d'evacuar a moltes persones que es trobaven en situacions "complicades".

"Sembla que eixe episodi ja ha passat", ha dit, i ha assenyalat que, ara, "és el moment d'avaluar" la situació. Per a açò, es possaran en contacte amb els alcaldes, amb els quals ha estat parlant el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, tota la nit, i se seguirà en açò "per a garantir una avaluació que puga permetre també les ajudes corresponents".

Fins a les 4.00 hores, el 112 GVA va rebre més de 1.000 telefonades amb intervencions en totes les zones afectades, "que han sigut moltes", ha indicat, encara que ha explicat que, en una mateixa comarca hi ha hagut llocs on ha plogut més que en uns altres.