Falles.- El jurat visita les Falles després de valorar la situació i veure l'esforç de les comissions en la plantà

El jurat de la Junta Central Fallera de València (JCF) ha decidit visitar les falles a concurs després de valorar la situació generada per les fortes pluges caigudes sobre la ciutat en la passada nit i veure "l'esforç" realitzat per les comissions per a tindre llests els monuments en la plantà.