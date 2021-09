Los excesos del verano nos proporcionan grandes momentos de felicidad pero recuperar la rutina en septiembre es un momento que, en el fondo, todos necesitamos, aunque nos cueste reconocerlo. Además de la vuelta al trabajo, retomar los estudios, los horarios, volver al gimnasio… hay que ir, poco a poco, recuperando las pequeñas tareas que nos proporcionan estabilidad durante todo el año.

La limpieza del hogar es una de estas tareas que nos ayuda a mantener el equilibrio mental y la salud, si sabemos llevarla bien. Es importante, por ejemplo, evitar caer en una paranoia mental obsesionándonos con que el entorno doméstico nunca llegar a estar completamente limpio.

Para retomarlo como una actividad sana, lo más importante es no acumular todas las tareas para dedicar a ellas un día completo a la semana, ya que eso solo hará que nos estresemos viviendo entre el caos durante la semana y que nos dé más pereza cada vez enfrentarnos a la montaña de tareas domésticas que se nos acumulan. Hay que asumir una serie de rutinas de limpieza de las diferentes habitaciones de la casa a la que dedicar entre 20 minutos y una hora al día para así habitar en mayor paz y armonía. Mantener todo ordenado y limpio nos ayudará a tener la mente despejada, además, el proceso nos relaja y nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos. Diversos estudios académicos elogian la capacidad de esta serie de tareas para mejorar la salud mental.

Para afrontar estas tareas, debemos estar provistos de todo el material que nos facilite el proceso y, este mes de septiembre, en Amazon tenemos oferta de algunos productos de limpieza y orden que nos ayudarán a adquirir estas rutinas de limpieza sin que nuestro bolsillo sufra.

Nuestra selección de productos

En la cocina, para cuidar nuestra vajilla no puede faltar un clásico. Este pack de oferta incluye 110 pastillas de Finish Poweball All in 1 Max que son eficaces hasta con las manchas más difíciles incluso con las aguas más duras. Los restos de comida más incrustados tampoco son un inconveniente para su acción, puesto que su acción desengrasante los elimina de forma eficaz. La pastilla sale a 0.15 céntimos la unidad.

Por supuesto, mantener el lavavajillas limpio es fundamental para que cumpla su función, por eso, de vez en cuando es necesario mimarlo y para ello, podemos confiar también en una marca reconocida como Finish para que con su producto limpia máquinas logremos higienizar en profundidad el aparato eliminando el mal olor, la cal y la grasa. Además, con esta oferta obtenemos cuatro unidades por 10.24 euros, lo que nos permite ahorrar.

Si no cuentas con lavavajillas, Fairy lavavajillas líquido concentrado también está de oferta: 8 unidades por 15 euros, lo que te garantiza una vajilla limpia durante mucho tiempo, ya que este producto es capaz de eliminar la suciedad incrustada en la vajilla y dejarla limpia y reluciente mientras que, además, protege la esponja contra los gérmenes durante 24 horas

Contra el polvo en el suelo, nada mejor que pasar la mopa, ya que atrapa tres veces más polvo, suciedad y pelos que el cepillo de barrer tradicional. Si realizamos este ejercicio antes de salir de casa nos ayudará a tener una sensación de orden y frescor cuando regresemos del trabajo al hogar. Este kit que seleccionamos incluye una mopa y ocho recambios.

Con un poco de música limpiar el polvo de los muebles puede ser la tarea ideal para hacer algo de ejercicio en casa y recargar energía positiva. Para afrontarla con el material adecuado, te recomendamos este kit de plumero con 15 recambios, cuesta 10.39 y los resultados son excelentes, de ahí sus cuatro estrellas y media en Amazon.

