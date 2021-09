Puig revalidarà el lideratge del PSPV en ser l'únic candidat

Ximo Puig seguirà al capdavant del PSPV-PSOE després del congrés que se celebrarà al novembre. L'actual president de la Generalitat i secretari general dels socialistes valencians ha formalitzat aquest dimecres la seua precandidatura per a revalidar el càrrec en la cita orgànica autonòmica del partit que tindrà lloc del 12 al 14 de novembre a Benidorm (Alacant). Al no haver-se presentat més candidats, tal com han confirmat fonts de la formació, Puig té assegurada la reelecció en un conclave més tranquil que el de 2017, quan l'alcalde de Burjassot, Rafa García, li va disputar la secretaria general amb el suport del sector liderat per l'exministre de Transports José Luis Ábalos.

L'escenari és ara molt diferent al de llavors. Després de la destitució de Ábalos per part de Pedro Sánchez, els seus partidaris han optat per no plantar batalla al sector oficialista. A més, la relació personal entre Puig i Sánchez ha millorat després de la fractura que va suposar el suport del cap del Consell a l'expresidenta andalusa Susana Díaz enfront del mateix Sánchez, la qual cosa allunya del XIV Congrés Nacional el fantasma de la confrontació.

De fet, fa quatre anys, amb Puig presidint ja la Generalitat, els afins a Ábalos van aconseguir forçar unes primàries en les quals l'alcalde de Burjassot va obtindre 5.557 vots, un 42,3%, enfront dels 7.447 sufragis amb els quals va salvar els mobles el cap del Consell.

El també president de la Generalitat dirigeix la federació socialista valenciana des de 2012, quan es va convertir en el sisé secretari general de la història del PSPV-PSOE després d'obtindre un suport del 61% i véncer a Jorge Alarte en el congrés celebrat en Sant Vicent del Raspeig (Alacant).

Puig ha definit en un missatge en xarxes socials la seua decisió d'optar a la reelecció com una "enorme responsabilitat". A més, afirma que és "un immens honor representar al socialisme valencià. És l'hora de la resposta justa a la pitjor crisi que hem conegut. Convicció, diàleg i determinació", ha afegit.