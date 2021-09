Soraya Arnelas pospone su enlace dos años porque quiere "una boda gitana"

Soraya Arnelas se encuentra inmensamente feliz, a pesar de los contratiempos que trae la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, los planes de boda que tenía junto a su pareja, Miguel Ángel Herrera, que han tenido que posponerse por la problemática que la Covid conlleva.

La pareja, comprometida desde 2019, ha decidido aplazar su boda para poder celebrarla como ellos quieren. Es decir, por todo lo alto y disfrutando al máximo de sus familiares y amigos.

Pero eso no será posible en la actualidad, por lo que, según anuncia la cantante, se pospone el enlace. "Las cosas no han mejorado, entonces, como yo quiero una boda gitana de estas de tres días, pues por lo menos tendremos que esperar mínimo dos años. Hasta dentro de un par de años, más o menos", desveló la extremeña ante los medios en la presentación de Celebrity Bake Off España.

En la recta final de su segundo embarazo, la artista comentó cuánto le queda para salir de cuentas y cómo vive estos últimos momentos antes de la llegada del bebé.

"Me encuentro superbien porque, gracias a Dios, puedo seguir trabajando y Olivia me está dejando hacer conciertos y tal, pero sí que es verdad que la edad va pesando y hay algunos achaques de la edad. Tengo previsto seguir trabajando hasta el 15 de octubre, me toca para el 10 de noviembre y esos 20 días quiero estar un poquito más tranquila, pero voy a aprovechar hasta el último momento si todo va bien", relató.