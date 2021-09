La mascletà torna lluny del centre i amb poca assistència de públic

El baluern faller va tornar ahir a València amb les primeres mascletaes del cicle programat de l'1 al 5 de setembre. Per primera vegada, els trets es realitzen en diferents punts, tres, fora de la plaça de l'Ajuntament i no revelats per a evitar concentracions de públic i garantir la seguretat en el context de la crisi del coronavirus.

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, les falleres majors, Consuelo Llobell i Carla García, i les seues corts d'honor, juntament amb el president de la Junta Central Fallera i regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, i membres del Consistori, van presenciar la primera mascletà de les festes, a càrrec de la Pirotècnia Tamarit d'Alfarrasí, en un solar del barri de Natzaret.

A més d'aquest tret, al qual es va desplaçar la comitiva oficial, es van llançar altres dos: un al carrer Maestro Rodrigo, en Campanar, per la Pirotècnia Saragossana, i un altre en l'encreuament dels carrers Vicent Peris i San Pancracio, en Marxalenes, a càrrec de Pibierzo. La tradicional crida de les falleres majors al pirotècnic va donar pas a un tret, com sempre puntual, a les 14.00 hores, i que va concloure sota una lleugera pluja que va obligar a usar els paraigües cap al final.

El dispositiu especial preparat per Creu Roja per a la mascletà no va haver d'assistir a cap persona. Per a Ribó, la tornada de la pirotècnia és “un indicador molt clar de la tenacitat del món faller” i va recalcar que les Falles són la primera gran festa que se celebra en la Comunitat Valenciana i a Espanya “i la farem bé”. El primer edil va subratllar que es farà “bé” perquè “l'Ajuntament també s'ha preocupat d'ajudar al món faller, a les comissions i a totes les empreses, pimes i autònoms” que treballen en aquest àmbit amb el Pla Resistir.

L'alcalde va convidar a la ciutadania “a viure les festes amb responsabilitat i prudència” i va recordar “la importància de celebrar aquestes festes amb les restriccions i mesures decretades per la Conselleria de Sanitat, amb la col·laboració del col·lectiu faller”. “Hem de viure la festa amb responsabilitat i prudència i mantenint les mesures de protecció necessàries”, va reiterar.

Els tres espectacles van ser el tret d'eixida del programa faller de setembre, que, en paraules de l'alcalde, que es va fer ressò de la crida virtual de les falleres majors, s'ha de viure “amb responsabilitat per a poder continuar gaudint de la nostra festa”.

L'Ajuntament ha fet costat al col·lectiu amb 3,6 milions d'euros que rebran les comissions falleres d'enguany, així com amb 2,3 milions d'euros del Pla Resistir destinats a petites i mitjanes empreses dels sectors tradicionals vinculats a les Falles. “Les Falles són unes festes populars que parlen de la tenacitat dels valencians i valencianes”, va insistir l'alcalde en destacar que l'Ajuntament vol “col·laborar i treballar, d'una forma molt clara, amb el col·lectiu que fa possible aquesta festa”.

D'aquesta manera, les atípiques Falles de 2021 ja són una realitat amb els carrers de València inundats des d'ahir de l'art efímer, l'enginy i la tendresa que desprenen els monuments fallers infantils i que aconsegueixen atenuar el malson de la pandèmia, encara que no tant la del clima inestable i plujós.

València afronta els seus cinc dies grans alterats per les restriccions sanitàries, que permeten celebrar només alguns actes com l'Ofrena o la Cremà envoltats en excepcionals mesures, mentre que uns altres com les multitudinàries mascletaes en la plaça de l'Ajuntament o els castells de focs artificials en el vell llit del riu hauran d'esperar a les Falles de 2022.

Lluny quedarà el milió de visitants que la ciutat acull tradicionalment en Falles, encara que sí que viurà el caos de trànsit pels talls –enguany, menys– dels carrers i la seua fisonomia canviarà per les falles i carpes muntades. La plaça de l'Ajuntament, encara que no acollirà la mascletà, continuarà sent epicentre de la festa amb les falles municipals.

Convent, primer premi d'Infantil

La falla infantil de la comissió de Convent Jerusalem-Matemàtic Marzal, obra de l'artista José Gallego, va obtindre ahir el primer premi de la secció Especial. Passades les 21.00 hores, el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, va llegir el veredicte del jurat, que deixa en segona posició a Duc de Gaeta-Pobla de Farnals i en el tercer lloc a Maestro Gozalbo-Conde d'Altea.