Simón se despide de 'Los Libérrimos' y de '¡Boom!': "No pienso llorar, por lo menos en pantalla"

El pasado 18 de agosto, Los Libérrimos tuvieron que buscar un sustituto a Héctor, que causó baja en ¡Boom! por problemas de salud. El equipo campeón fichó a Simón, que le conocían de su paso por Saber y ganar.

El barcelonés pronto se ganó el cariño del público y de Juanra Bonet, que no dudó en vacilarle y gastarle bromas en su paso por el concurso de Antena 3, pero es que Simón también sorprendió a todos con sus conocimientos y sus bailes.

Los Libérrimos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Pero con Héctor ya recuperado, el programa de este miércoles fue el último en el que participó el arquitecto, que quiso despedirse de los espectadores y de su equipo: "Quiero agradecer a mis compañeros que hayan confiado en mí para sustituir a Héctor", afirmó.

"No ha sido una tarea fácil porque es un auténtico fiera en todos los sentidos, como persona y como concursante", aseguró. "Me he sentido magníficamente tratado y me voy con muchísimos recuerdos y habiendo vivido una experiencia fantástica", añadió.

Pero presa de la emoción admitió que "no sigo porque soy capaz de ponerme a llorar y eso sí que no lo pienso permitir, al menos en pantalla, después ya veré". Bonet, por su parte le agradeció su participación.

Juanra Bonet, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

"Ha sido un placer tenerte con nosotros, una alegría conocerte. Eres un concursante excepcional, mejor persona, muy generoso, buen compañero, muy limpio, todo un honor", comentó el presentador, que concluyó exclamando: "¡Eres un grande!".